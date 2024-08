- Autorità competente per gli accordi: SAP autorizzata ad acquisire Walkme

GIGANTE DELLA TECNOLOGIA potrebbe acquisire la società israeliana di software Walkme, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio federale tedesco per la concorrenza. Non ci sono problemi di concorrenza sostanziali associati a questa operazione. Lo scorso giugno, il principale colosso del software europeo, con sede a Walldorf, ha annunciato le sue intenzioni di acquisire Walkme. Questo gigante tecnologico è pronto a spendere 1,5 miliardi di dollari, ovvero circa 1,38 miliardi di euro.

IL SOFTWARE serve a semplificare la navigazione delle applicazioni.

Walkme, una società israeliana, si definisce uno dei principali fornitori di piattaforme di adozione digitale (DAP). Queste piattaforme stanno gradualmente sostituendo i metodi di formazione tradizionali nelle grandi organizzazioni, ad esempio quando vengono introdotti nuovi dipendenti. Questo software aiuta gli utenti a imparare e utilizzare applicazioni per computer e dispositivi mobili attraverso guide interattive. Il suo obiettivo principale è quello di snellire la complessa rete di sistemi IT utilizzati nelle imprese.

Queste piattaforme offrono anche informazioni sull'utilizzo delle app e sui potenziali problemi. Dopo questa acquisizione, SAP rafforzerà le sue offerte esistenti, Signavio e LeanIX, che aiutano le imprese nella loro trasformazione IT. Lo scorso giugno, il CEO di SAP Christian Klein ha dichiarato: "Stiamo significativamente potenziando il nostro supporto agli utenti finali, consentendo loro di adottare rapidamente nuove soluzioni e funzionalità, massimizzando così i rendimenti degli investimenti IT".

Ufficio federale per la concorrenza: Walkme continuerà a competere

L'Ufficio federale per la concorrenza afferma che il mercato per queste soluzioni continuerà a crescere con la crescente domanda di supporto per la trasformazione digitale. Despite the acquisition, Walkme will still compete with other providers.

SAP si aspetta che l'acquisizione si concluda nel terzo trimestre. Lo scorso anno fiscale, Walkme ha registrato un aumento del 9% delle entrate, pari a circa 245 milioni di euro. Nel frattempo, le entrate di SAP durante lo stesso periodo sono state di 31,2 miliardi di euro. Riguardo alle prospettive di future entrate, SAP è stata riservata. Tuttavia, con l'accesso a una base di clienti più ampia, Walkme ora ha il potenziale per accelerare la sua crescita nei prossimi anni.

