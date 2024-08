- Autorità affermano: in Australia è permesso abbattere cavalli selvatici

In Australia, una sentenza della corte consente la continuazione dell'eliminazione di numerosi cavalli bradi. Un gruppo di benessere degli animali aveva intrapreso una battaglia legale per fermare l'abbattimento aereo ordinato dall'amministrazione del Nuovo Galles del Sud nel Parco Nazionale Kosciuszko. Il tribunale regionale ha ora respinto questo ricorso, come stabilito nella sentenza.

Migliaia di cavalli selvatici, affettuosamente chiamati "bradi" in Australia, abitano quest'area nelle Alpi australiane e occupano un posto significativo nella leggenda locale. Sono discendenti di cavalli domestici introdotti dai coloni europei e condividono somiglianze con i mustang americani. I conservazionisti condannano questi animali per disturbare l'equilibrio ecologico fragile, spingere fuori le specie indigene e mettere a rischio le zone umide.

Si prevede una drastica riduzione della popolazione

Il dipartimento ambientale locale aveva approvato questa eliminazione l'anno scorso. "Secondo il censimento della popolazione di ottobre 2023, si stima che ci siano tra i 12.797 e i 21.760 cavalli selvatici nel parco", ha spiegato una dichiarazione. "Per legge, il Servizio dei Parchi Nazionali e della Fauna selvatica è tenuto a ridurre la popolazione a 3.000 cavalli selvatici entro giugno 2027". Contestualmente, l'agenzia intende anche trasferire alcuni animali in altre località.

Gli avvocati dei sostenitori del benessere degli animali hanno sostenuto che lo sparare dagli aerei causava "sofferenza inutile o immeritata" ai cavalli e costituiva maltrattamento degli animali. Il tribunale ha respinto il ricorso dopo un processo di tre giorni. "Il tribunale ha concluso che il benessere degli animali non è il fattore unico, né il più significativo, che il ministro deve tenere in considerazione", ha dichiarato la sentenza.

Il Parco Nazionale Kosciuszko si trova a circa 350 chilometri a sud-ovest di Sydney. Questa regione protetta fa parte della catena montuosa delle Snowy Mountains, comprese la vetta più alta del continente australiano, il Monte Kosciuszko alto 2.228 metri. Alcune sezioni del parco sono state chiuse durante l'autunno e l'inverno australiani per eseguire l'eliminazione.

Altre specie selvatiche nel Parco Nazionale Kosciuszko potrebbero essere influenzate dall'eliminazione in corso dei cavalli bradi. despite the court ruling, i critici continuano a sollevare preoccupazioni sulle implicazioni etiche del piano di riduzione della popolazione.

