- Autori austriaci ricercati per le loro fughe

In Austria, le autorità sono alla ricerca di uno dei tre fuggiaschi che sono riusciti a evadere da un carcere di massima sicurezza in Baviera. A agosto, uno dei tre uomini è stato catturato nella regione austriaca della Stiria. Ora, c'è una caccia all'uomo attiva per un secondo sospetto, che è stato apparentemente avvistato nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld della Stiria, come riferito dalla polizia locale sulla piattaforma X.

Si ritiene che l'individuo si stia spostando a bordo di una berlina di lusso nera. L'auto e le sue targhe sono ritenute rubate, secondo le autorità. Stanno chiedendo alla popolazione qualsiasi informazione e hanno emesso un avvertimento che il fuggiasco potrebbe essere violento.

Evasione a fine agosto

Tre prigionieri hanno fatto una fuga audace dall'ospedale distrettuale di Straubing il 17 agosto. Sono riusciti a sottomettere un lavoratore dell'ospedale e ad aprire a forza un cancello minacciando di fare del male letale. Vengono considerati pericolosi a causa della loro storia di danni alla proprietà e di reati legati alla droga e sono attualmente in cura obbligatoria presso il BKH.

Lo scorso mese, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in due appartamenti situati nella Renania Settentrionale-Vestfalia alla ricerca di uno dei fuggiaschi. Nel corso delle indagini sui possibili collegamenti con i circoli dei sospetti, la polizia ha scoperto gli indirizzi a Witten (distretto di Ennepe-Ruhr). Purtroppo, il sospetto non è stato trovato lì.

Il fuggiasco, apparentemente avvistato in Austria, potrebbe aver effettivamente attraversato il confine con la Germania, data la sua vicinanza. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, dovrebbe essere vigile a causa della storia del sospetto e della berlina di lusso rubata.

