- Autopsia del corpo nel fiume di Ulm: è un uomo

Il corpo recuperato da un fiume a Ulm è stato identificato come quello di un uomo. Secondo il referto dell'autopsia, il cadavere era stato in acqua per un certo periodo di tempo, hanno annunciato le autorità. L'identità dell'uomo non è ancora stata stabilita.

"È stato prelevato un campione di DNA dal defunto per l'identificazione definitiva. L'analisi richiederà alcuni giorni. Durante l'autopsia, non sono state trovate tracce di violenza," si legge in una nota stampa.

I passanti hanno scoperto il corpo nel Blau giovedì. L'area interessata è stata isolata per il recupero.

