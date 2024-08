- Autobus passeggeri si schianta sulla A72 - sette feriti

Un pullman turistico è uscito di strada sull'autostrada A72 nella regione della Sassonia del Vogtland. Secondo i resoconti della polizia, sette persone sono rimaste ferite. Il conducente del pullman, un 62enne, ha riportato ferite gravi e è stato portato in ospedale, come confermato dalla polizia. Diversi media avevano già riferito la notizia. Il pullman, che trasportava 40 passeggeri, è uscito di strada tra gli svincoli di Treuen e Plauen-Ost ed è finito in un cespuglio. Tra i feriti c'è anche una ragazza di 13 anni.

L'autostrada è stata completamente chiusa per circa due ore. Da mezzogiorno, almeno una direzione è stata riaperta. "La direzione verso Hof rimane chiusa per alcune ore a causa delle operazioni di recupero", ha sottolineato il portavoce della polizia. I danni sono stimati in una cifra a sei zeri.

Il pullman proveniva dai Paesi Bassi, come hanno riferito alcuni passeggeri. Nonostante l'incidente, le autorità stanno pianificando di riportare i passeggeri rimasti nei loro rispettivi paesi il prima possibile.

Leggi anche: