- Auto si schianta contro un albero, il conducente muore.

Un autista è morto in un incidente durante un violento temporale nella regione di Garmisch-Partenkirchen. L'86enne stava guidando la sua auto da Graswang verso Ettal mercoledì sera quando, per ragioni ignote, il suo veicolo ha sbandato, ha urtato un albero, si è cappottato e si è fermato in un campo. I vigili del fuoco hanno estratto l'autista rimasto incastrato dall'auto, ma un paramedico ha potuto solo confermare la sua morte.

"L'area intorno all'incidente era interessata da un violento temporale con forti piogge al momento dell'incidente", hanno riferito le autorità. Se questo abbia contribuito all'incidente rimane ignoto.

Le autorità sono intervenute per indagare sulle circostanze dell'incidente mortale. Nonostante i loro sforzi, non sono state in grado di determinare se le intense condizioni meteorologiche abbiano influito sulla perdita di controllo dell'autista.

Leggi anche: