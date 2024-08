- Auto si schianta a diversi piani di distanza - donna gravemente ferita

Una donna ha subito gravi ferite in un grave incidente stradale in un parcheggio sotterraneo a Halle. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna, per ragioni ancora ignote, ha sfondato una barriera esterna con la sua auto e è caduta per diversi piani. Il veicolo è infine finito capovolto nel cortile interno del parcheggio.

Nonostante le gravi ferite, la donna è riuscita a liberarsi dal veicolo. I servizi di emergenza l'hanno portata in ospedale. Il Dipartimento di Polizia Stradale Centrale della Polizia di Halle ha avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. Non sono disponibili ulteriori informazioni sul corso dell'incidente al momento.

Il veicolo danneggiato, un chiaro segno dell'incidente, è stato esaminato con cura dalla squadra di investigazione. Nonostante il veicolo fosse capovolto, i gestori del parcheggio sono riusciti a recuperarlo per ulteriori ispezioni.

