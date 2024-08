- Auto in fiamme in garage: danni di 100.000 euro

Un'auto ha preso fuoco in un garage a Villingendorf (distretto di Rottweil). Il danno ammonta a circa 100.000 euro, come riferito dalla polizia venerdì pomeriggio. Non ci sono state feriti. Secondo gli investigatori, il proprietario aveva precedentemente riparato l'auto, che poi è improvvisamente presa fuoco.

Le fiamme si sono poi propagate a un'altra auto e a una casa adiacente. Tuttavia, i vigili del fuoco sono riusciti a impedire che il fuoco si propagasse all'intera casa.

