- Auto e elicotteri della polizia in caccia - i colpevoli sono stati catturati

A seguito di un tentativo di effrazione in una stazione di servizio a Delmenhorst, la polizia ha arrestato i due sospetti responsabili. Durante le ricerche dei due uomini, sono stati dispiegati diverse auto della polizia e un elicottero durante la notte di martedì, come ha riferito una portavoce della polizia.

I due uomini, di 41 e 45 anni, hanno tentato di entrare nella stazione di servizio e hanno danneggiato la porta d'ingresso principale. Quando è scattato l'allarme, i due sono fuggiti in auto lungo l'autostrada federale in direzione di Bremen. L'equipaggio di una volante vicina ha dato inizio all'inseguimento e ha allertato i colleghi.

Dopo un incidente con l'auto, uno dei due uomini è fuggito a piedi. Dopo l'arresto preliminare nella zona della città di Bremen, le forze dispiegate hanno scoperto che il conducente di 41 anni era sotto l'influenza di sostanze stordenti, non aveva la patente di guida e guidava un'auto rubata. La polizia sta ora indagando sui due uomini, tra le altre cose, per tentato furto e furto, nonché per comportamento pericoloso alla guida. L'entità dei danni è stata initially incerta.

I sospetti hanno tentato di mettere in atto le loro attività criminali in una stazione di servizio vicina. Dopo il loro arresto, è stato scoperto che il veicolo sequestrato era stato rubato in una stazione di servizio.

