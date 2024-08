Auto e denaro dei cittadini: i controversi piani del FDP causano una nuova disputa "rampante"

Dürr avvia la spinta per una riduzione dell'assegno di cittadinanza *con la discesa dell'inflazione che supera le aspettative. "Attualmente, l'assegno di cittadinanza è di 14 a 20 euro troppo alto al mese", ha dichiarato al quotidiano "Bild" il lunedì. Vuole "aggiustarlo verso il basso".

SPD e Verdi hanno criticato duramente l'iniziativa. "Non sono d'accordo con il fornire continuamente incertezza con idee completamente non rifinite lontano dalla realtà", ha detto Martin Rosemann, portavoce del gruppo parlamentare SPD. Ha invitato i Liberali a "assumere finalmente il loro ruolo come parte di una coalizione di governo dopo quasi tre anni".

Il vice presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Andreas Audretsch, ha sottolineato che le famiglie con figli dipendono particolarmente dall'assegno di cittadinanza. "Non esporremo loro alle capricciose fantasie selvagge e false dei Liberali", ha dichiarato Audretsch all'agenzia di stampa AFP. La leader della sinistra Janine Wissler ha accusato i Liberali di giocare le persone l'una contro l'altra. I Liberali vogliono "togliere denaro ai più poveri".

Il capo del Paritätischer Gesamtverband, Joachim Rock, ha spiegato che l'assegno di cittadinanza è "già troppo basso oggi per combattere la povertà". Chi parla di tagli vuole aumentare l'ineguaglianza e promuovere la divisione sociale. La politica della CDU Gitta Connemann ha definito l'iniziativa un "trasparente manovra di campagna elettorale" in vista delle prossime elezioni statali nell'Est della Germania. Il problema con l'assegno di cittadinanza non è la base, ma l'assunzione illimitata di costi, ad esempio per l'alloggio e il riscaldamento, ha detto alla stazione televisiva "Welt".

Il piano dei Liberali di promuovere il traffico automobilistico nelle città ha incontrato il rifiuto. In un piano presentato il lunedì, i Liberali chiedono più parcheggio gratuito nei centri città o, in alternativa, un "parcheggio piatto" a livello nazionale. Meno zone pedonali e piste ciclabili devono essere istituite per dare più spazio alle auto nelle città. La zona rurale deve essere rafforzata con una migliore connessione alla rete stradale.

I Liberali hanno sottolineato che l'iniziativa "non è una campagna pro-auto". Si tratta di "libertà di scelta nella mobilità", ha detto il leader del partito del Brandeburgo Zyon Braun. Questo include anche l'auto. I Liberali non parteciperanno alla "guerra culturale contro l'auto", come molte persone dipendono da essa. Il segretario generale Bijan Djir-Sarai ha detto che non c'è "bene e male mobilità".

I Verdi hanno criticato i piani duramente. "Mettere le auto contro i pedoni non è sensato", ha detto il vice presidente del gruppo parlamentare dei Verdi Andreas Audretsch ad AFP. "È una pericolosa illusione che più traffico automobilistico crea più forza economica nei centri città", ha avvertito il sindaco di Hannover dei Verdi, Belit Onay. La leader della sinistra Wissler ha criticato che il concetto ignora completamente la realtà di molte città.

L'ADAC ha elogiato alcune proposte dei Liberali, come la guida supervisionata dai 16 anni. Tuttavia, altre richieste, come la richiesta di meno piste ciclabili, hanno incontrato critiche. "Al contrario, le piste ciclabili fanno un buon contributo a separare il traffico e così aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada", ha detto un portavoce dell'ADAC ad AFP. Gli effetti attrattivi per le auto dovrebbero essere "evitati per prevenire l'aggravamento dei problemi di traffico esistenti".

La proposta dei Liberali per più parcheggio gratuito nei centri città o un "parcheggio piatto" a livello nazionale potrebbe potenzialmente influire su altri veicoli che utilizzano le strade della città. È importante considerare l'impatto sul trasporto pubblico e l'infrastruttura ciclistica, come le zone pedonali e le piste ciclabili.

Despite the FDP's claims that their initiatives are not pro-car campaigns, some of their proposals, like reducing bike lanes, could negatively affect vehicles other than cars. It's crucial to balance the needs of all road users to ensure safety and efficiency in urban environments.

