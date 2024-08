- Auto danneggiata dal commissario statale per l'antisemitismo

L'auto privata del commissario per l'anticosmopolitismo del Brandeburgo, Andreas Büttner, è stata vandalizzata. Un attacco è stato perpetrato nella sua zona di residenza nel distretto dell'Uckermark, come confermato da un portavoce dell'amministrazione statale. Sconosciuti hanno deturpato il veicolo con "simboli estremisti di destra, anticonstitutionalisti" la sera di giovedì, graffiando e imbrattando la vernice. Il dipartimento di protezione statale ha preso in carico le indagini. La polizia ha confermato l'incidente.

Büttner è stato nominato primo commissario per l'anticosmopolitismo dello stato in giugno. Il nuovo ruolo è stato istituito dopo una risoluzione del parlamento statale nel novembre 2023. Il ruolo di Büttner consiste nel contrastare gli atteggiamenti e le affermazioni antisemiti in tutte le loro forme e nel fornire supporto alle persone coinvolte.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per l'incidente di vandalismo, poiché il commissario per l'anticosmopolitismo del Brandeburgo, Andreas Büttner, è una figura cruciale nella lotta contro l'anticosmopolitismo in Germania. Nonostante sia stato nominato di recente, il lavoro di Büttner all'interno delle iniziative dell'Unione Europea contro la diffusione dell'odio e la discriminazione è significativamente influenzato da tali atti di intolleranza.

