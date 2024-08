Auto da shopping con parti di corpo in fiamme scoperte a New York

Nel sobborgo di New York di Yonkers, i pompieri sono stati chiamati per un incendio sotto un ponte. Dopo aver spento il fuoco, hanno scoperto un corpo senza vita in un carrello della spesa. Le indagini hanno portato rapidamente a una casa nel Bronx.

È ancora presto mattina a Yonkers, New York, quando i pompieri fanno una scoperta inquietante: resti umani che bruciano in un carrello della spesa posto sotto un ponte. Chi ha messo i resti lì e li ha dati alle fiamme remains ancora sconosciuto, come riferito da NBC New York. Tuttavia, le indagini hanno portato gli investigatori a una casa nel Bronx.

Secondo i resoconti, i pompieri sono stati avvertiti di un incendio sotto un ponte lo scorso lunedì mattina. Dopo che il fuoco è stato spento, il corpo è diventato visibile. La polizia intervenuta ha sospettato che il corpo fosse stato probabilmente dato alle fiamme sul posto ma non ucciso lì, quindi ha passato il caso alla New York Police Department.

La NYPD ha rapidamente collegato la scoperta a una casa nel Bronx. Un video di sorveglianza ha portato lì. Le riprese mostrano un uomo che spinge lo stesso carrello della spesa, successivamente trovato in fiamme, su un tram. Il video è stato registrato nel 44° distretto del Bronx, secondo un alto ufficiale della NYPD che ha parlato con NBC New York. Non è chiaro quali dettagli specifici abbiano portato gli investigatori alla casa.

Impedire l'identificazione del corpo

Durante una perquisizione della casa di Roger Place nel Bronx, la polizia ha trovato altri resti del corpo in cucina, secondo il broadcaster statunitense. Due mani erano in una pentola e due piedi nel freezer. In camera da letto è stata trovata anche un'arma e materiale da droga.

Il delitto potrebbe essere stato commesso in casa, sospettano gli investigatori. Credono che la vittima sia stata uccisa lì, poi messa nel carrello della spesa per il trasporto in treno a Yonkers per motivi logistici.

Lo stato del corpo era notevole, con mani, piedi e denti mancanti. Gli inquirenti sospettano che il fatto di smembrare il corpo e disseminare i resti fosse finalizzato a rallentare il processo di identificazione. "Se rimuovi le mani, non puoi prendere le impronte digitali, e se i denti sono scomparsi, l'identificazione dentale è anche impossibile", ha spiegato l'ex ufficiale di legge statunitense Terence Monahan alla stazione.

L'esperto ha anche elogiato la collaborazione tra le diverse agenzie, notando il numero impressionante di piste già raccolte. Tuttavia, non sono ancora stati identificati sospetti e l'indagine continua.

La scoperta raccapricciante sotto il ponte di Yonkers ha scatenato un'indagine criminale, poiché il corpo era sospettato di essere stato dato alle fiamme e trasportato lì. L'indagine ha portato la polizia a una casa nel Bronx, dove hanno scoperto altri resti del corpo e potenziali prove del crimine.

Lo smembramento del corpo e la disseminazione dei resti suggeriscono che il responsabile intendesse ostacolare il processo di identificazione, come evidenziato dall'ex ufficiale di legge statunitense Terence Monahan.

