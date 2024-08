- Auto colpita da trattore

**Nella regione del Kyffhäuser, un automobilista ha urtato un trattore mentre guidava, causando feriti. Secondo un portavoce della polizia, il 27enne ha tentato di sorpassare una fila di auto sulla B249 a Ebeleben nel pomeriggio di mercoledì e ha successivamente urtato il trattore in arrivo.

La macchina è uscita di strada e si è fermata in un campo. Il 27enne è stato poi portato in ospedale. Non sono state segnalate altre ferite.

L'incidente sulla B249 a Ebeleben è stato classificato come un incidente a causa del sorpasso spericolato dell'automobilista, che ha portato alla collisione con un trattore. Fortunatamente, non si sono verificati altri incidenti sulla strada dopo l'incidente.**

