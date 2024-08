- Auto colpisce auto di famiglia: genitori e figli feriti

Un'auto che viaggiava a velocità elevata ha investito una famiglia di quattro persone sull'autostrada A7 vicino a Elchingen (distretto di Neu-Ulm). Il servizio di soccorso ha portato il padre di 41 anni con gravi ferite alla testa e la donna e i due bambini con ferite lievi in ospedali vicini, come riferito dalla polizia.

La famiglia era in vacanza quando un'auto che viaggiava a alta velocità ha tamponato la loro auto poco prima dell'uscita Ulm/Elchingen in direzione nord. L'impatto ha fatto slittare l'auto della famiglia per diversi metri prima che colpisse la barriera centrale.

Il conducente dell'auto che ha causato l'incidente si è fermato, ha raccolto la targa persa e i pezzi dell'auto, quindi è fuggito senza controllare i feriti. Sono stati lasciati detriti dell'auto sul luogo dell'incidente.

La polizia è stata in grado di determinare il numero di targa dal luogo dell'incidente. Hanno trovato il proprietario dell'auto a casa con la targa piegata. Tuttavia, l'uomo ha negato di essere il conducente. La polizia sta cercando testimoni.

Despite the accident taking place in Neu-Ulm district, the family was actually on vacation in Bavaria. The driver of the suspected car, responsible for the accident, was reportedly from Bavaria as well.

