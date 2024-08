- Auto capovolta dopo collisione <unk> uno gravemente ferito

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente sull'A19 vicino a Dummerstorf (distretto di Rostock). Un uomo di 56 anni ha tentato di sorpassare l'auto della donna di 65 anni venerdì, come hanno riferito le autorità. I due veicoli sono poi entrati in collisione lateralmente per un motivo inizialmente ignoto e hanno urtato il guardrail.

Il veicolo della 65enne è poi uscito di strada a destra, ha sfondato una recinzione per la fauna selvatica, si è cappottato più volte e si è fermato in un campo. Un elicottero di soccorso ha portato la donna in ospedale.

La strada verso Berlino è stata completamente chiusa per circa tre ore, secondo una portavoce della polizia. La corsia di destra è rimasta chiusa per altre due ore, con il traffico deviato sulla corsia di sinistra oltre il luogo dell'incidente.

L'uomo di 56 anni è stato interrogato dalla polizia in merito all'incidente. La presenza degli agenti di polizia è stata necessaria per gestire la deviazione del traffico e garantire la sicurezza durante il recupero dell'incidente.

