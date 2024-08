- Auto bruciata dopo un incidente sull'A4 - un ferito grave

A seguito di un incidente sulla A4 autostrada nel distretto di Görlitz, un veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Un 30enne è stato portato in ospedale con ferite gravi, come riferito dalla polizia.

Il conducente avrebbe apparentemente dovuto sterzare per evitare un camion che aveva improvvisamente occupato la corsia di sinistra. In questo modo, l'auto è uscita di strada, si è cappottata più volte e ha preso fuoco.

L'autostrada in direzione di Dresda è stata completamente chiusa per circa 45 minuti per permettere le operazioni di spegnimento.

L'auto coinvolta nell'incidente era una berlina a quattro porte. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei pompieri, l'auto è risultata irreparabile a causa del fuoco intenso.

