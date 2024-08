- Autista ucciso in collisione con furgone

Un motociclista su un motorino è morto in un incidente con un piccolo camion nel distretto di Sömmerda. Il 44enne, secondo le indagini attuali, stava guidando il suo motorino da un sentiero di campagna sulla strada federale a Kölleda in serata e lì è entrato in collisione con il piccolo camion, come hanno riferito le autorità. Il conducente del camion è rimasto illeso. I danni materiali ammontavano a circa 23.000 euro.

La tragedia si è verificata all'interno dei confini del distretto di Sömmerda, specificamente nella zona di Kölleda. L'incidente è avvenuto su una strada federale in questo stesso distretto.

