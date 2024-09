Austria: la cultura in prima linea delle "ideologie naziste pionieristiche"?

Nel suo libro, l'autore e drammaturgo Thomas Köck si addentra nelle prossime elezioni austriache e la tendenza del paese verso l'estrema destra. Definisce il dilemma dell'Austria come un "complesso Herbert".

Il 29 settembre, gli austriaci sceglieranno un nuovo Consiglio Nazionale, o parlamento. Con una popolazione di nove milioni, l'interesse a livello globale per l'esito è alto. Il partito dell'estrema destra Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) sarà il partito più influente? In tal caso, quale sarà la composizione della coalizione di governo successiva? E il leader dell'FPÖ, Herbert Kickl, potrebbe diventare cancelliere?

Secondo i sondaggi, la risposta alla prima domanda è favorevole all'FPÖ. Circa il 27% dei rispondenti intende votare per l'FPÖ. L'Austria consente il voto a 16enni.

La popolarità dell'FPÖ nazionalista di destra in Austria, nonostante sia uno dei paesi più ricchi del mondo per reddito pro capite, un sistema sociale ben funzionante e un'economia prospera (fino alla pandemia), è sorprendente. L'FPÖ è stata coinvolta in numerosi scandali, come le dimissioni del leader del partito Heinz-Christian Strache cinque anni fa a seguito di uno scandalo. Tuttavia, l'FPÖ continua a guadagnare forza, con ogni revival più potente del precedente.

Haider ha preparato la strada

Le ragioni della popolarità dell'FPÖ rimangono elusive. Con tendenze simili in altri paesi europei, l'Austria è stata un'adottatrice precoce, guidata dal defunto leader dell'FPÖ Jörg Haider.

Thomas Köck, un autore e drammaturgo austriaco ora residente a Berlino, cerca di analizzare il successo dell'FPÖ nel suo libro "Cronaca di Deragliamenti in corso". L'opera funge da osservazione e commento sulla campagna per le elezioni del Consiglio Nazionale, che inizierà a giugno 2023 e durerà un anno.

Köck afferma che l'Austria è afflitta da un "complesso Herbert", che rappresenta uno "spostamento a destra che non è più uno spostamento, ma uno spostamento decennale di tutti i principi democratici di base". Haider è stato il primo politico in Austria a violare apertamente le norme. Alla fine degli anni '80 o all'inizio dei '90, Haider ha dichiarato: "Nel Terzo Reich, avevano politiche di occupazione produttive". E: "Come sapete, la nazione austriaca era un'ideologia mostruosa". Riguardo al allora presidente della Comunità Religiosa Ebraica di Vienna, Ariel Muzicant, Haider ha commentato: "Non capisco come qualcuno con così tanto fango addosso possa ancora essere chiamato Ariel".

Il "Cancelliere del Popolo"

Non è chiaro se Haider abbia originato queste prime due affermazioni. Certamente, il commento su Ariel è stato scritto da Kickl. Initially, Kickl operated behind the scenes under Strache, refining texts and battle cries. After Strache's departure, Kickl assumed leadership and no longer hesitates to present himself as the "People's Chancellor" to Austrians. The term "People's Chancellor" once referred to a fascist German leader, Köck notes.

For Köck, Austria has always been the "Nazi vanguard". Austrians have historically been a source of frustration and a potential danger for many, driven by an "offended desire to belong to something greater" and a "repressed desire to push away, shift". This complex, according to Köck, is fueled by an insatiable pursuit of expansion.

For younger generations, these ideas might seem convoluted. It's about Austria, which, after World War I, transformed from a powerful European empire to a diminished state. Many Austrians yearned for annexation to a Greater Germany.

La frustrazione dei sottovalutati

Ma cosa collega il complesso di inferiorità storico al "complesso Herbert" di oggi? Köck ipotizza che una parte della popolazione si senta ignorata e sottovalutata. Vede l'Austria come una società rigida di classe in cui coloro che provengono da backgrounds socio-economici più bassi lottano per scalare la scala sociale. La frustrazione, la rabbia, l'invidia e la paura ne sono il risultato.

A differenza della Germania, dove il malcontento ha occasionalmente rafforzato i partiti di sinistra, in Austria, l'estrema destra ha sempre prosperato grazie a questi sentimenti. Gli immigrati servono come focus per la frustrazione, la rabbia, l'invidia e la paura.

L'Europa deve decidere di nuovo

Despite Koeck's harsh critique of modern-day Austria, polls indicate that 70% of eligible voters would not cast their vote for the FPO. It also seems implausible that Kickl would be entrusted with the office of Federal Chancellor. However, the formation of a government coalition remains uncertain. An OVP-FPO coalition, previously established in Vienna and on a national level under Sebastian Kurz, could potentially be revisited according to current forecasts.

Despite the possible involvement of FPO in the government, it's suggested to delve into Koeck's query about why "nationalism as republicanism transitioned into a curse rather than a blessing." There's a surge of a fresh, neoliberal authoritarian attitude in liberal societies, resulting in an exaggerated misinterpretation of freedom. This situation necessitates Europe to reassess its stance once more, as put forth by Koeck. He raises alarms about ominous developments. His work, titled "Chronicle of Derailment," will be debuted on September 22 at the Schauspielhaus Graz, and September 26 at the Schauspielhaus Vienna.

