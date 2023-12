Australian Open: Tennis Australia si rammarica dell'impatto che la saga di Novak Djokovic ha avuto sui giocatori

Djokovic è tornato lunedì nella capitale serba Belgrado dopo che la sua espulsione dall'Australia ha messo fine alle speranze del tennista numero 1 al mondo di giocare gli Australian Open.

Djokovic, non vaccinato, è stato espulso dopo aver perso il ricorso in tribunale contro la decisione del governo australiano di annullare il suo visto per motivi di ordine e salute pubblica.

"Vorremmo chiarire fin da subito che rispettiamo la decisione del Ministro dell'Immigrazione e la sentenza della Corte Federale australiana del fine settimana", si legge nel comunicato di Tennis Australia, che non fa alcun riferimento al nome di Djokovic.

Tennis Australia ha lavorato a stretto contatto con il governo federale e quello vittoriano nell'ultimo anno per garantire un Australian Open sicuro per i giocatori, lo staff e i tifosi".

"L'organizzazione di un grande evento sportivo internazionale durante una pandemia globale che continua ad evolversi e a sfidare tutti noi, è profondamente impegnativa per tutte le parti interessate".

Lezioni da imparare

Secondo le attuali leggi australiane, tutti gli arrivi internazionali devono essere vaccinati contro la Covid-19, a meno che non abbiano un'esenzione medica.

Djokovic ha detto di aver avuto l'impressione di poter entrare perché due commissioni indipendenti associate a Tennis Australia e al governo dello Stato vittoriano gli avevano concesso un'esenzione sulla base del fatto che era stato infettato dal Covid-19 a dicembre.

Il governo federale ha sostenuto che, secondo le sue regole, una precedente infezione da Covid-19 non è un motivo valido per un'esenzione.

Gli Australian Open sono iniziati lunedì, ma la giornata mediatica di sabato è stata dominata dalle domande dei giocatori su Djokovic.

"Come famiglia del tennis australiano, riconosciamo che i recenti avvenimenti hanno rappresentato una significativa distrazione per tutti, e siamo profondamente dispiaciuti dell'impatto che ciò ha avuto su tutti i giocatori", ha aggiunto il comunicato di Tennis Australia.

"Ci sono sempre lezioni da imparare, e rivedremo tutti gli aspetti della nostra preparazione e attuazione per informare la nostra pianificazione - come facciamo ogni anno. Questo processo inizia sempre dopo che i campioni degli Australian Open hanno sollevato i loro trofei".

Se Djokovic avesse giocato e vinto gli Australian Open di quest'anno, si sarebbe assicurato il 21° titolo record del Grande Slam maschile in singolo.

"Noi, come i giocatori e tutti gli appassionati di tennis qui e in tutto il mondo, desideriamo che l'attenzione si concentri ora sul gioco che ci appassiona tanto", prosegue il comunicato di Tennis Australian. "Non vediamo l'ora di assistere a due brillanti settimane di tennis".

Gli Australian Open si concludono il 31 gennaio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com