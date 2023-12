Australian Open: Novak Djokovic confermato come testa di serie n. 1 del grande slam

Lunedì un giudice ha annullato la decisione del governo australiano di cancellare il visto di Djokovic e ha ordinato la sua liberazione da un centro di detenzione temporanea per immigrati a Melbourne.

Tuttavia, il numero 1 del mondo, non vaccinato, potrebbe ancora rischiare l'espulsione, dato che il ministro dell'immigrazione australiano sta valutando se intervenire per far uscire il tennista dal Paese.

Djokovic si presenta agli Australian Open di quest'anno con l'opportunità di separarsi dai rivali di sempre Rafael Nadal e Roger Federer nella corsa per essere considerato il più grande giocatore di tutti i tempi.

Tutti e tre sono attualmente a quota 20 titoli del Grande Slam e con Federer che non gareggerà quest'anno a causa di un'operazione al ginocchio e Nadal che sta ancora giocando per tornare in forma dopo un infortunio, Djokovic sarebbe il grande favorito per vincere il titolo nel 2022.

Il russo Daniil Medvedev - sconfitto da Djokovic nella finale degli US Open dello scorso anno - è la seconda testa di serie, mentre Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev sono rispettivamente terza, quarta e quinta testa di serie.

Nadal è la sesta testa di serie, ma arriverà agli Australian Open con maggiore fiducia dopo aver vinto il titolo del Melbourne Summer Set la scorsa settimana.

Dannoso su tutti i fronti

L'ATP Tour si è espresso per la prima volta sulla vicenda di Djokovic dopo che il 34enne è stato trattenuto dal governo australiano mercoledì scorso.

L'ATP Tour ha definito la serie di eventi che hanno portato all'udienza di lunedì per il visto di Djokovic "dannosa su tutti i fronti", compreso il benessere dell'atleta, secondo una dichiarazione rilasciata lunedì dall'associazione.

L'ATP Tour ha inoltre raccomandato vivamente la vaccinazione per tutti i giocatori dell'ATP Tour, definendola "essenziale per il nostro sport per affrontare la pandemia". Ha aggiunto che il 97% dei primi 100 giocatori è vaccinato in vista degli Australian Open di quest'anno.

"L'ATP rispetta pienamente i sacrifici che il popolo australiano ha fatto dall'inizio della COVID-19 e le rigorose politiche di immigrazione che sono state messe in atto", si legge nel comunicato.

Le complicazioni degli ultimi giorni relative all'ingresso dei giocatori in Australia hanno tuttavia evidenziato la necessità di una più chiara comprensione, comunicazione e applicazione delle regole".

"Nel recarsi a Melbourne, è chiaro che Novak Djokovic credeva che gli fosse stata concessa un'esenzione medica necessaria per rispettare le norme di ingresso. La serie di eventi che ha portato all'udienza di lunedì è stata dannosa su tutti i fronti, anche per il benessere di Novak e per la sua preparazione agli Australian Open".

Indagine sulla dichiarazione di viaggio

Nel frattempo, l'Australian Border Force (ABF) sta indagando se Djokovic abbia presentato una falsa dichiarazione di viaggio prima dell'arrivo in Australia, ha dichiarato alla CNN una fonte a conoscenza dell'indagine.

Djokovic ha dichiarato di non aver viaggiato e che non lo avrebbe fatto nei 14 giorni precedenti il suo arrivo in Australia, mercoledì 5 gennaio, secondo una dichiarazione di viaggio presentata come prova al tribunale che stabilisce se gli sarà permesso di rimanere in Australia.

Diverse foto scattate durante quel periodo di due settimane sembrano mostrare Djokovic sia in Spagna che in Serbia.

Sebbene i documenti del tribunale mostrino che Tennis Australia ha compilato la dichiarazione di viaggio per conto di Djokovic, le informazioni utilizzate sono state fornite da Djokovic, come ha stabilito un funzionario dell'ABF all'aeroporto di Melbourne il 5 gennaio.

La pena per la presentazione di una falsa dichiarazione di viaggio prevede un massimo di 12 mesi di carcere, secondo il sito web del Dipartimento degli Affari Interni australiano.

L'ufficio stampa di Djokovic non ha risposto alle richieste di commento della CNN.

L'indagine dell'ABF giunge mentre il Ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke sta valutando se esercitare il suo potere personale per annullare il visto ripristinato di Djokovic.

Fonte: edition.cnn.com