Australian Open: Naomi Osaka si aggiudica il primo turno; Rafael Nadal inizia perfettamente la sua carriera da record

La venticinquenne non avrebbe potuto sperare in un copione migliore per qualsiasi potenziale entrata in campo il 17 gennaio: ha infatti vinto il suo match d'apertura per 6-3 6-3 contro la colombiana Camila Osorio sulla Rod Laver Arena.

Osaka, che è la tredicesima testa di serie nel sorteggio di quest'anno, si è portata in vantaggio per 5-0 nel set d'apertura di lunedì, prima che un po' di gioco di spirito da parte della ventenne Osorio e alcuni errori non forzati le permettessero di entrare in partita.

Alla fine la stella giapponese è riuscita a conquistare il primo set. Nel secondo set, Osorio ha avuto due prime palle break ma non è riuscita ad approfittarne.

Osaka si è portata in vantaggio per 3-1 e un rovescio in rete di Osorio ha regalato a Osaka la vittoria, facendo iniziare alla perfezione la sua difesa del titolo.

"Penso di aver giocato abbastanza bene date le circostanze, non avevo molte informazioni sulla mia avversaria", ha dichiarato la Osaka nell'intervista a bordo campo.

E ha aggiunto: "Spero di aver fatto una buona prestazione. Per me è sempre molto speciale tornare qui. Ho molti bei ricordi qui".

Osaka affronterà Madison Brengle al secondo turno, dopo che l'americana è avanzata grazie al ritiro di Dayana Yastremska per 1-6 6-0 0-5.

All'inizio del mese Osaka ha giocato la sua prima partita in quattro mesi, dopo essersi presa una pausa dal tennis in seguito alla sconfitta con Leylah Fernandez agli US Open. L'anno scorso si era anche ritirata dagli Open di Francia, adducendo problemi di salute mentale, e aveva scelto di non partecipare a Wimbledon.

La quattro volte campionessa del Grande Slam ha dichiarato di voler dare priorità al suo divertimento in campo durante la sua permanenza a Melbourne.

"Non posso pretendere di vincere tutte le partite, ma mi aspetto di divertirmi e di sfidare me stessa", ha detto. "Sono qui perché voglio essere qui e perché trovo che sia divertente per me.

"Accetto il fatto che avrò dei cali e devo trovare il modo di superarli".

Potrebbe essere l'anno giusto?

Come Osaka, anche per Rafael Nadal l'Australian Open non poteva iniziare in modo migliore, visto che lo spagnolo si appresta a conquistare il 21° Grande Slam da record,

Lo spagnolo ha battuto Marcos Giron per 6-1 6-4 6-2 in appena un'ora e 49 minuti per passare al secondo turno a Melbourne.

Con la sua 70ª vittoria nella competizione, Nadal ha continuato il suo veloce inizio del 2022 sulla Rod Laver Arena.

Dopo aver saltato la fine della stagione 2021 a causa di un infortunio al piede, Nadal ha vinto il titolo del Melbourne Summer Set due settimane fa, la sua prima vittoria in terra australiana dagli Australian Open del 2009.

Il 35enne ha mantenuto la sua buona forma contro Giron, con un primo set dominante di 24 minuti.

Nadal ha continuato a tenere il piede in due scarpe, superando senza troppi problemi il numero 66 del mondo Giron.

Nadal è l'unico ex campione rimasto nel sorteggio - con Novak Djokovic espulso e Roger Federer infortunato - il che significa che può diventare il record di tutti i tempi di vittorie nei grandi slam maschili vincendo a Melbourne.

Ha sottolineato l'importanza della vittoria della scorsa settimana al Melbourne Summer Set dopo aver battuto Giron.

"La scorsa settimana è stata importante per me. Ho giocato tre partite, ho vinto tre partite. Ho vinto un titolo, è sempre bello", ha detto Nadal.

"E credo di stare andando sempre meglio. Non si sa mai cosa succede, ma sono felice se mi dite che un mese fa sarei stato in questa posizione, ovviamente senza dubbio avrei firmato il foglio (sorridendo).

"All'inizio (di un ritorno), le cose saranno difficili, ovviamente a volte non si hanno le migliori sensazioni in campo.

"Ma rimanere positivi, giocare con la giusta energia e, naturalmente, essere nel tour ad allenarsi con i ragazzi e vincere le partite, sicuramente aiuta".

La sesta testa di serie Nadal affronterà al secondo turno il vincitore della sfida tra la wildcard Thanasi Kokkinakis e il qualificato Yannick Hanfmann.

Fonte: edition.cnn.com