Australian Open: Daniil Medvedev accusa i fan di "basso quoziente intellettivo" dopo aver superato il beniamino di casa Nick Kyrgios

Medvedev è stato messo a dura prova da Kyrgios, vincendo alla fine per 7-6 6-4 4-6 6-2, davanti al tifo partigiano di casa. Il russo si è sentito frustrato dal pubblico dopo aver scambiato le grida di Cristiano Ronaldo per fischi.

"Quando ti fischiano tra la prima e la seconda di servizio, non è facile, quindi devi solo mantenere la calma e vincere la partita", ha detto a Jim Courier nell'intervista a bordo campo.

Courier, ex campione degli Australian Open, ha cercato di spiegare che il pubblico gridava 'Siu' invece di fischiare. "È una cosa da calcio, da football", ha detto.

Medvedev ha risposto dicendo alla folla che non riusciva a sentire ciò che Courier stava dicendo, implorando la folla di "mostrare un po' di rispetto per Jim Courier".

"Se rispettate qualcuno, rispettate almeno Jim Courier", ha detto.

Courier si è avvicinato a Medvedev e ha spiegato di nuovo che "hanno detto 'Siu', che è una cosa, credo, che dicono quando Ronaldo segna un gol".

"Non credo che ti stiano fischiando", ha detto. "Spero di avere ragione".

Nonostante la spiegazione di Courier, Medvedev era chiaramente ancora scontento in un'altra intervista post-partita.

"Non è rabbia, è solo un po' di delusione", ha detto a Eurosport. "Credo sia normale che tutti lo provino, soprattutto quando giochi contro un favorito di casa e non solo, ma anche contro Nick".

"Ho avuto alcuni momenti sul mio servizio - molti giochi sono stati in realtà abbastanza facili per me, un sacco di aces - sono stati difficili e lui è riuscito a fare alcuni buoni ritorni, poi ho un break point sulla [mia] seconda di servizio e la gente sta esultando come se avessi già fatto un doppio fallo".

"È deludente, perché non tutti lo fanno, ma quelli che lo fanno probabilmente hanno un quoziente intellettivo basso".

Finora, il pubblico degli Australian Open di quest'anno ha colto ogni occasione per imitare i festeggiamenti di Ronaldo sugli spalti, il che ha generato una certa confusione.

Durante il turno inaugurale, molti giornalisti, commentatori e persino alcuni giocatori hanno scambiato le grida di "Siu" per fischi, prima di rendersi conto di cosa stessero effettivamente gridando i tifosi.

I cori sono stati accolti da commenti contrastanti da parte dei giocatori, mentre Kyrgios non si è sorpreso di ricevere il sostegno dei tifosi. Dopo la vittoria al primo turno contro Liam Broady, il 26enne si è esibito in campo nella celebrazione del "Siu", per la gioia dei tifosi.

Tuttavia, è giusto dire che Andy Murray non era altrettanto entusiasta.

"È una cosa dolorosa", ha detto il tre volte vincitore del Grande Slam durante l'intervista a bordo campo, mentre il suono del "Siu" riecheggiava sugli spalti.

"Penso che sia come il 'Siu' o qualcosa del genere, quello che fa Ronaldo quando segna", ha aggiunto nella conferenza stampa post-partita. "È stato incredibilmente irritante".

