- Aurubis, un importante produttore di rame, scarica il suo laminatoio americano.

Aurubis, principale produttore di rame, ha ceduto un laminatoio negli Stati Uniti, con circa 500 dipendenti, a Wieland di Ulm, un altro specialista del rame. La struttura di Buffalo, New York, è responsabile della produzione di strisce e fogli di rame e suoi leghe, principalmente per clienti nazionali. Aurubis non ha reso noto il prezzo di vendita.

Aurubis sta cercando di intensificare la sua attenzione sulla produzione primaria di rame a partire dal minerale di rame, dal riciclaggio e da altri metalli in suo possesso. Insieme ai metalli preziosi, Aurubis produce anche selenio e piombo. A metà del 2022, Aurubis ha separato quattro siti di laminazione europei con circa 360 dipendenti. Le strutture di Stolberg, in Germania, e Pori, in Finlandia, sono rimaste sotto la gestione di Aurubis.

Con un organico di circa 6.900 dipendenti, Aurubis gestisce siti di produzione in Europa e negli Stati Uniti.

Aurubis ha anche annunciato l'avvio di una pianta di riciclaggio nel suo complesso di ingegneria di Beerse, in Belgio. La nuova struttura riutilizzerà la melma anodica, un sottoprodotto prezioso, secondo l'azienda. Aurubis ha investito circa €33 milioni per la costruzione della pianta.

Aurubis si sta concentrando sull'aumento della produzione di rame primario a partire dalle materie prime, come il minerale di rame, e il riciclaggio di altri metalli. Despite la vendita del laminatoio a Buffalo, New York, Aurubis continua a gestire diversi altri siti di produzione che utilizzano materie prime.

