- Aumento significativo dei costi delle forniture di acqua e fognature

I residenti del Baden-Württemberg dovranno pagare di più per i loro servizi idrici e fognari. Si prevede un aumento del 6% circa delle tariffe per l'acqua e le fogne dal 2023 al 2024, come rivelato dall'Ufficio Statistico di Fellbach. Inoltre, la tariffa base per la fornitura di acqua aumenterà del 10% nello stesso periodo. Al contrario, il tasso di inflazione registrato tra gennaio 2023 e gennaio 2024 è stato modesto, pari al 3,2%.

Gli analisti statistici osservano che gli aumenti delle tariffe nei vari comuni potrebbero variare notevolmente dalla media dello stato. Nel 2024, la tariffa media per l'acqua nello stato è di 2,59 euro per metro cubo, con un aumento di 15 centesimi rispetto al 2023. Per quanto riguarda le tariffe fognarie, si prevede un aumento a 2,24 euro per metro cubo, pari a un aumento di 13 centesimi. Ciò si traduce in una tariffa media basata sul consumo di 4,83 euro per metro cubo, ovvero circa 0,5 centesimi per litro di acqua potabile.

L'aumento delle tariffe per l'acqua e le fogne potrebbe incoraggiare i residenti a risparmiare più acqua per compensare i costi aggiuntivi. Nonostante l'aumento del 10% della tariffa per l'acqua, il prezzo di un litro di acqua potabile rimane relativamente basso.

