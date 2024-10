Aumento significativo dei costi dei veicoli nuovi, secondo il rapporto di ricerca

Sembra che l'acquisto di auto nuove in Germania stia diventando un affare sempre più costoso, secondo uno studio condotto dall'esperto del settore Ferdinand Dudenhöffer. C'è una netta differenza tra i costi associati ai tradizionali motori a combustione interna e ai veicoli elettrici.

Il costo dei 20 modelli di motori a combustione interna più venduti è aumentato notevolmente dal mese di aprile, secondo l'analisi di Dudenhöffer. Il prezzo di transazione medio per questi modelli è ora di circa 33.000 euro, con un aumento di circa il 10% rispetto ad aprile. Al contrario, l'aumento dei costi per i principali veicoli elettrici è stato più lento, intorno al 4%, portando il prezzo a 40.500 euro.

Tuttavia, questi numeri vanno presi con le pinze, poiché non tengono conto dei numeri di vendita dei singoli modelli, ma offrono comunque una rappresentazione fedele dell'evoluzione del mercato.

Aumento dei prezzi per i motori a combustione interna

La riduzione delle scontistiche non è la principale causa dell'attuale aumento dei costi dei motori a combustione interna. In realtà, secondo Dudenhöffer, il tasso di sconto per questi motori è diminuito leggermente di 0,7 punti percentuali rispetto ad aprile. Il tasso di sconto per i veicoli elettrici, al contrario, è leggermente aumentato di 0,3 punti percentuali. Secondo l'esperto, il principale fattore alla base delle attuali tendenze di prezzo è un aumento dei prezzi di listino, in particolare per i motori a combustione interna.

I diversi sviluppi stanno anche contribuendo a ridurre il divario tra i costi dei veicoli elettrici e dei motori a combustione interna. La differenza di prezzo tra i due era inizialmente del 30%, ma è ora scesa a circa il 23%. Dudenhöffer prevede che questo divario continuerà a ridursi.

"Sembra che stia venendo attuata una strategia per ridurre gradualmente la differenza di prezzo aumentando i prezzi dei motori a combustione interna", si legge in una parte del suo studio. "Invece di aumentare gli sconti sui veicoli elettrici, sono i prezzi di listino dei motori a combustione interna che stanno aumentando". Bisognerà vedere nei prossimi mesi se questa strategia si rivelerà efficace sul mercato.

I produttori di auto con motori a combustione interna stanno attuando una strategia per ridurre gradualmente il divario di prezzo con i veicoli elettrici, come suggerito dallo studio di Dudenhöffer.

