Aumento di nuovi casi di infezione da morbillo

Il morbillo è estremamente contagioso e può potenzialmente portare a gravi problemi di salute. Nonostante la protezione efficace del vaccino, i casi di morbillo sono aumentati in Germania quest'anno. Fino ad ora, sono stati documentati più di 550 casi dall'Istituto Robert Koch (RKI), con la maggior parte delle persone colpite non vaccinate.

Al contrario, sono stati segnalati solo 79 casi nel 2023 e un misero 15 casi nel 2022. Tuttavia, un numero maggiore di casi è stato registrato negli anni precedenti, come circa 2.470 casi nel 2015 e 1.770 nel 2013.

Persone di età compresa tra 0 e 75 anni hanno contratto il morbillo quest'anno, con un impatto significativo sui bambini nei loro primi due anni di vita. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime fino ad ora.

Importanza del monitoraggio della salute dei viaggiatori

L'Istituto Robert Koch (RKI) ha rivelato che molti casi di morbillo sono spesso attribuiti a viaggiatori infetti che diffondono il virus in Germania. Quest'anno, circa il 15% dei casi segnalati rientra in questa categoria.

In Germania, la Commissione Stabile per le Vaccinazioni (STIKO) raccomanda un regime di vaccinazione a due dosi per tutti i bambini. La prima dose dovrebbe essere somministrata tra i 11 e i 14 mesi, seguita dalla seconda dose tra i 15 e i 23 mesi.

Il morbillo: una malattia completamente prevenibile

Leif Erik Sander, un importante esperto di malattie infettive del Charité di Berlino, ha sottolineato che il morbillo può essere completamente eradicato con la vaccinazione, tranne in rarissimi casi. Tuttavia, i casi di morbillo sono in aumento in numerosi paesi, compresa la Germania. "Non è solo un problema locale", ha sottolineato, "è una tendenza globale".

Determinare la causa del aumento dei casi di morbillo in Germania è difficile, secondo Sander, che è anche un membro del consiglio della Società Tedesca per le Malattie Infettive. Insieme alla pandemia di COVID-19, le persone potrebbero aver avuto una minore esposizione ai patogeni, il che potrebbe aver portato a un leggero calo dell'immunità. Inoltre, gli studi suggeriscono un calo dell'entusiasmo per la vaccinazione tra la popolazione. "Una piccola diminuzione dei tassi di vaccinazione può amplificare notevolmente il rischio di epidemie", ha concluso Sander.

Vaccinazione obbligatoria e lacune nella vaccinazione

Dal 2020, è obbligatorio per i bambini di età superiore a un anno presentare la prova di vaccinazione contro il morbillo prima di iscriversi all'asilo o a scuola. Tuttavia, secondo l'Istituto Robert Koch (RKI), molti bambini ricevono ancora i loro vaccini in ritardo o in modo incompleto. Solo circa l'81% dei bambini nati nel 2019 aveva ricevuto entrambe le dosi entro il loro secondo compleanno.

