Rivelare i Fatti Noti e gli Aspetti Sconosciuti. - Aumento di allarme nella seconda base aerea della NATO in Renania settentrionale-Westfalia

NATO ha aumentato il livello di allerta alla sua base di Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, Germania, al suo secondo livello più alto. Come misura precauzionale, il personale non essenziale è stato inviato a casa. Questo passo è stato ispirato da rapporti di intelligence che suggeriscono una potenziale minaccia.

Dettagli sull'allerta NATO alla base di Geilenkirchen

Il livello di sicurezza attuale, denominato Charlie nella lingua NATO, indica che un possibile incidente è avvenuto o ci sono forti prove di un'azione terroristica imminente contro l'alleanza. Il portavoce della base vicino ad Aquisgrana ha chiarito: "Non è un motivo di panico; si tratta merely di una misura precauzionale per garantire che possiamo mantenere le nostre operazioni critiche". Purtroppo, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questo livello di allerta aumentato.

Lo scorso giovedì sera, la polizia ha confermato un'operazione in corso senza fornire ulteriori dettagli o il numero di personale coinvolto. Venerdì mattina, un portavoce della polizia di Colonia ha indicato che non ci sono stati ulteriori aggiornamenti in quel momento.

Un reporter della dpa sul posto ha osservato veicoli della polizia sulla base e gli schermi digitali all'ingresso mostravano il livello di sicurezza C.

Il sistema di allerta precoce di Geilenkirchen - AWACS

La NATO ha posizionato il suo sistema di allerta precoce AWACS a Geilenkirchen. Con quattordici aerei Boeing 707, questa unità multinazionale monitora lo spazio aereo per individuare potenziali pericoli e allertare l'alleanza. Questi aerei eseguono la sorveglianza classica aerea e marina e servono come centri di comando volanti durante le operazioni.

L'unità ha partecipato a diverse operazioni, come quelle nei Balcani e in Afghanistan. Dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, la NATO ha temporaneamente dispiegato aerei in Romania.

AWACS sta per Airborne Early Warning and Control System. Con un raggio di 9.250 chilometri, questi aerei possono rilevare e identificare altri aerei fino a 400 chilometri di distanza. Hanno un'antenna radar grande che assomiglia a un fungo sulla schiena.

Suspected sabotage una settimana fa

Circa una settimana fa, sono sorti sospetti di sabotaggio in diverse basi militari tedesche. Tuttavia, dopo le indagini, è stato dato l'allarme. La polizia e la sicurezza dello stato stavano indagando su un incidente di sicurezza alla centrale idrica della base aerea di Colonia-Wahn a causa di sospetti di inquinamento dell'acqua potabile.

In modo simile, Geilenkirchen ha visto attività sospette, con un individuo nelle vicinanze dell'aeroporto che è stato fermato per essere interrogato. Purtroppo, le accuse contro questo individuo non sono state provate.

Quello che rimane sconosciuto

Le ragioni per il livello di sicurezza aumentato a Geilenkirchen e le circostanze sottostanti rimangono ancora in gran parte sconosciute. Né la polizia, il Ministero della Difesa né la NATO hanno rivelato informazioni su questa questione.

Possibili connessioni: Lo scorso giovedì, sono stati segnalati diversi droni sopra un'area industriale a Brunsbüttel. Tuttavia, sia la loro origine che il loro obiettivo rimangono sconosciuti. Se questo sia collegato al livello di sicurezza aumentato a Geilenkirchen è altrettanto incerto.

In modo simile, il collegamento tra gli incidenti di sabotaggio in diverse strutture militari tedesche una settimana fa e il livello di sicurezza aumentato a Geilenkirchen rimane incerto. Dopo le ispezioni, è stato dato l'allarme. La polizia e il dipartimento di sicurezza dello stato hanno indagato su un incidente di sicurezza alla centrale idrica della base aerea di Colonia-Wahn a causa di sospetti di acqua potabile inquinata.

A Geilenkirchen, sono state osservate anche attività sospette. I resoconti delle fonti di sicurezza hanno rivelato che un individuo nelle vicinanze dell'aeroporto è stato trattenuto per essere interrogato. Tuttavia, non c'è stata alcuna conferma delle sospetti contro questo individuo.

Traffico aereo limitato: Non era chiaro se il traffico aereo alla base aerea di supporto NATO di Geilenkirchen potesse riprendere venerdì. All'inizio, un portavoce AWACS NATO a Geilenkirchen ha indicato che il livello di sicurezza aumentato potrebbe persistere fino a venerdì mattina.

Il livello di sicurezza attuale alla base NATO di Geilenkirchen, noto come Charlie, indica una potenziale minaccia o incidente, giustificando il livello di allerta aumentato della base. Despite le indagini in corso e le misure precauzionali, le ragioni specifiche dietro questo livello di sicurezza aumentato rimangono indefiniti e non rivelati dalle autorità competenti.

