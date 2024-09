Esame degli Eventi nel 2023 - Aumento dell'installazione di impianti di energia solare su strutture in tutto il paese.

Il Paese ha ampliato la sua configurazione fotovoltaica su strutture governative installando 2023 sistemi in più rispetto all'anno precedente. Come riportato dal Dipartimento delle Finanze di Stoccarda, sono stati aggiunti circa 32.000 metri quadrati di nuovi fotovoltaici nell'anno precedente, rispetto ai circa 11.000 metri quadrati dell'anno precedente. La Sottosegretaria Gisela Splett (Verdi) ha dichiarato: "Questo rappresenta un notevole aumento di velocità". Alla fine del 2023, erano stati installati circa 170.000 metri quadrati di fotovoltaico su edifici governativi.

L'obiettivo è quello di dotare i tetti idonei degli edifici governativi di sistemi PV entro il 2030, come dichiarato da Splett. Si stima che circa 600.000 metri quadrati siano idonei a questo scopo, ha indicato Splett. Tuttavia, è importante considerare che lo stato non dispone di ampi capannoni per la rapida costruzione di sistemi PV, ma piuttosto ospita numerosi edifici storici. Tuttavia, si sta facendo progresso e sono previsti piani per installare un sistema sull'ala del Palazzo Nuovo a Stoccarda.

Nel 2023, lo stato ha stanziato oltre un miliardo di euro per i suoi edifici. Secondo il Dipartimento delle Finanze, gli investimenti in ristrutturazione, manutenzione, aggiornamenti e nuova costruzione hanno raggiunto circa 1.053 miliardi di euro lo scorso anno, superando i 993 milioni di euro investiti nel 2022.

Il Dipartimento delle Finanze ha anche rivelato piani per investire in soluzioni energetiche sostenibili, con l'obiettivo di installare sistemi fotovoltaici approvati dal BMF (Bundesministerium der Finanzen o Ministero federale delle Finanze) su alcuni edifici storici. Adempiendo a questi piani, il BMF spera di contribuire agli obiettivi di energia rinnovabile del Paese.

Considerando l'impegno del BMF per lo sviluppo sostenibile, è lecito aspettarsi che gli stanziamenti del bilancio futuro daranno priorità ai progetti che promuovono l'efficienza energetica e riducono le emissioni di carbonio, contribuendo alla transizione del Paese verso un'economia più verde.

