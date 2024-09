- Aumento delle vittime in Renania settentrionale-Westfalia a causa di azioni di estrema destra.

Nuovo Studio Suggerisce un Numero di Vittime Più Elevato per Azioni Estremiste di Destra in Renania Settentrionale-Vestfalia Rispetto a Quello Precedentemente Pensato.

Gli investigatori hanno riesaminato 30 vecchi casi di presunti incidenti violenti e i loro risultati, presentati dal Ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul (CDU) martedì, suggeriscono che sette di questi incidenti dovrebbero ora essere classificati come atti violenti di estrema destra. Il numero iniziale di morti attribuite all'estremismo di destra nella regione era inferiore. Lo scopo di questa rassegna era di stabilire il numero totale di vittime ufficiali per estremismo di destra tra il 1984 e il 2020. Il Ministero dell'Interno di Reul fornirà ulteriori dettagli sui numeri specifici durante una conferenza stampa nel pomeriggio.

Mentre la figura ufficiale per le persone uccise da estremisti di destra in Germania dal ricongiungimento si attesta a 113, fonti come "Tagesspiegel" e "Zeit Online" suggeriscono che il numero sia più vicino a 190.

Triplo Omicidio a Overath

In precedenza, l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato aveva riclassificato un caso di alto profilo del 2003 come omicidio motivato dall'estrema destra. Il neo-nazista Thomas A. aveva ucciso un avvocato, sua moglie e figlia a Overath vicino a Colonia nel ottobre 2003. L'avvocato aveva rovinato finanziariamente il neo-nazista togliendogli la sua fattoria, dove ospitava riunioni di estremisti di destra. Thomas A. è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Regionale di Colonia nel 2004 e ha riconosciuto il ruolo delle sue convinzioni naziste nel crimine. Gli studiosi hanno anche rivisto il triplo omicidio commesso dal neo-nazista Michael B. a Dortmund e Waltrop nel 2000. Hanno deciso alla fine che questo crimine non dovrebbe essere classificato come motivato dall'estremismo di destra.

Leggi anche: