- Aumento delle spese per il terreno agricolo - Altenburger Land registra prezzi record

I costi per i campi e i pascoli in Turingia continuano a salire. Lo scorso anno, gli acquirenti hanno pagato in media 13.605 euro per ettaro per la terra agricola, secondo i dati dell'Ufficio statistico di Stato di Erfurt. Al contrario, il prezzo medio nel 2022 era ancora di 12.288 euro per ettaro, con una diminuzione di 1.317 euro. Le aree più costose erano apparentemente il distretto di Altenburger Land, mentre quelle più economiche erano il distretto di Saalfeld-Rudolstadt, ricco di foreste. Secondo l'ufficio statistico, il numero di appezzamenti agricoli trasferiti è anche aumentato.

C'è stata una controversia in corso in Turingia su come limitare l'acquisizione di terre da parte di grandi investitori o fondi non agricoli. Una legge sulla struttura agricola, che era stata presentata davanti al parlamento di stato a Erfurt, non è stata approvata prima delle elezioni statali. Dovrebbe essere ripresentata al parlamento di stato.

Differenze marcate nei prezzi

Secondo l'ufficio statistico, il prezzo di vendita tipico per ettaro di terra agricola lo scorso anno era di 26.996 euro nel distretto di Altenburger Land, 18.318 euro nel distretto di Unstrut-Hainich, una regione fertile nella depressione della Turingia, e 15.616 euro nel distretto di Nordhausen. Al contrario, la terra agricola nel distretto di Wartburg è stata venduta per 8.444 euro per ettaro, e in quello di Saalfeld-Rudolstadt per 6.234 euro.

Secondo l'ufficio statistico, la maggior parte delle transazioni fondiarie riguardava terre arabili, ma anche in parte pascoli, come prati e pascoli. In totale, sono state vendute 3.430 proprietà agricole, con un aumento di 353 transazioni rispetto al 2022. Ciò ha portato all'acquisizione di circa 5.106 ettari da parte di nuovi proprietari, con un aumento di circa 900 ettari rispetto ai 4.216 ettari dell'anno precedente. Il costo totale dell'acquisizione di proprietà agricole è stato di circa 69,9 milioni di euro.

Il dibattito in corso in Turingia ruota attorno alla regolamentazione dell'acquisizione di terre agricole da parte di grandi investitori o fondi non agricoli. Lo scorso anno, la terra agricola nel distretto di Altenburger Land è stata venduta a un prezzo notevolmente più alto, raggiungendo i 26.996 euro per ettaro, evidenziando le marcate differenze di prezzo nella regione.

Leggi anche: