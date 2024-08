- Aumento delle spese - il settore dell'aviazione è soggetto a un potenziale arresto

Il previsto aumento delle tasse per il traffico aereo previsto per maggio potrebbe causare cancellazioni dei voli negli aeroporti tedeschi, secondo fonti del settore aeronautico. "Le tasse aeroportuali esorbitanti ci costeranno circa 4 milioni di posti vuoti durante il prossimo orario invernale dei voli", ha dichiarato Joachim Lang, CEO della Federazione dell'Industria Aeronautica Tedesca (BDL), in un'intervista al quotidiano "Welt". Oltre all'aumento delle tasse, Lang ha citato l'aumento dei costi per i controlli di sicurezza e la gestione del traffico aereo in Germania, che sono quasi raddoppiati e sono notevolmente più bassi in altri paesi. "Questa situazione costringe le compagnie aeree a valutare se sia ancora conveniente economicamente volare in Germania".

Di conseguenza, la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha invitato il governo federale a revocare l'aumento delle tasse per il traffico aereo. In caso contrario, la compagnia aerea ridurrà i suoi servizi dagli aeroporti tedeschi del 10% o 1.5 milioni di posti durante la prossima stagione estiva e trasferirà le sue operazioni in paesi più economici. Inoltre, il principale campione delle compagnie aeree europee ha promosso la riduzione delle tasse per il controllo del traffico aereo e l'abolizione del previsto aumento delle tasse per i passeggeri negli aeroporti. Lang ha sostenuto la posizione di Ryanair. "Non sembra estorsione, ma piuttosto logico. Bisognerebbe apprezzare la sua (CEO di Ryanair Eddie Wilson) franchezza".

Da quando è diventato CEO della BDL a inizio luglio, Lang ha fatto pressione sul governo federale per destinare i ricavi dell'aumento delle tasse per il traffico aereo allo sviluppo dei combustibili aeronautici sostenibili, in base agli accordi della coalizione. Due miliardi di euro sarebbero sufficienti, "per decarbonizzare un intero settore", secondo Lang. "Il governo federale dovrebbe solo investire due miliardi, che recupererebbe anche da noi". Il governo ha aumentato la tassa sul biglietto a causa della crisi finanziaria. Questa disposizione riguarda tutti i voli in partenza dagli aeroporti tedeschi.

La Commissione ha espresso il suo sostegno alla proposta di Joachim Lang di destinare i ricavi dell'aumento delle tasse per il traffico aereo alla promozione dei combustibili aeronautici sostenibili. La risposta prevista del governo federale potrebbe avere un impatto significativo sul settore aeronautico in Germania.

