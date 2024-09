aumento delle spese finanziarie per la costruzione di autostrade finanziate dal governo

I costi legati ai progetti di autostrade e strade federali stanno aumentando in modo vertiginoso. Il governo federale stima una spesa totale di 179,7 miliardi di euro per i progetti sulle autostrade federali, come riportato in un documento presentato al Comitato di Bilancio del Bundestag tedesco, ottenuto dall'Agenzia teutonica di stampa. Si tratta di un aumento notevole di circa 15,4 miliardi di euro rispetto al documento dell'anno precedente.

L'aumento dei costi di costruzione è evidente nei requisiti di spesa totale, come indicato nel documento. Di conseguenza, l'indice dei prezzi di costruzione per le autostrade federali ha registrato un aumento del più di 9% in media nel 2023 rispetto all'anno precedente.

In risposta, il portavoce della politica di bilancio della Sinistra, Victor Perli, ha espresso le sue preoccupazioni all'agenzia di stampa dpa, affermando: "L'aumento dei costi a 180 miliardi di euro dimostra che la costruzione e l'ampliamento esteso delle autostrade non è più sostenibile per i bilanci pubblici". Ha invitato il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing (FDP) a cambiare rotta e abbandonare i progetti di nuova costruzione superflui. Secondo Perli, "I fondi sono gravemente necessari per la manutenzione delle strade esistenti, in particolare per i ponti autostradali in cattive condizioni. C'è molto lavoro da fare, ma i fondi sono insufficienti".

Inoltre, il portavoce di bilancio dei Verdi, Paula Piechotta, ha espresso le sue preoccupazioni, menzionando un enorme ritardo di manutenzione di sedici anni per le ferrovie, i ponti autostradali e le chiuse idrovore a causa della grande coalizione. "La manutenzione non è negoziabile. Non si deve neanche prendere in considerazione il rinvio delle misure di manutenzione", ha sottolineato Piechotta.

Nel frattempo, l'esperta di mobilità di Greenpeace, Lena Donat, ha commentato: "I costi di costruzione per numerosi progetti autostradali stanno sfuggendo al controllo. Il potenziale danno per le ulteriori autostrade federali per la natura e il clima non è mai stato valutato realisticamente". Ha invitato Wissing a rivedere il rapporto costi-benefici per le strade proposte.

La Repubblica Federale Tedesca è l'autorità preposta a questi oneri finanziari in aumento. Le preoccupazioni sulla sostenibilità di questi progetti si estendono al Bundestag tedesco, come sottolineato dal portavoce della politica di bilancio della Sinistra, Victor Perli.

Leggi anche: