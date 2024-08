- Aumento delle risorse per i professionisti: introduzione di un centro di specializzazione

Più e più distretti e città indipendenti in Sassonia stanno offrendo servizi speciali per professionisti altamente qualificati di cui c'è un urgente bisogno. A Zittau, il decimo Welcome Center dello Stato libero ha recentemente aperto. Secondo il Centro sassone per la sicurezza del personale specializzato e del buon lavoro (ZEFAS), questi luoghi servono come punti di contatto cruciali per entrambi i nuovi arrivati e i datori di lavoro, agevolando l'integrazione professionale. Il distretto di Meißen ha lanciato una Welcome App per rendere più facile l'insediamento con informazioni e offerte di supporto.

"Non forniamo solo assistenza all'arrivo, ma creiamo un ambiente in cui i nuovi arrivati possono rimanere a lungo termine e sentirsi a casa", ha spiegato il presidente del distretto di Görlitz Stephan Meyer (CDU) all'apertura del Welcome Center a Zittau. Questo punto di contatto nella zona di frontiera con la Polonia e la Repubblica Ceca funge da "guida del benvenuto", assistendo in compiti come la ricerca di alloggio o lavoro, la sicurezza di un posto in asilo nido, l'organizzazione di attività ricreative appropriate, la facilitazione di corsi di integrazione e lingua e la gestione di questioni amministrative.

Il distretto nell'est della Sassonia è significativamente colpito dalla carenza di professionisti altamente qualificati. Nel 2022, le posizioni vacanti qui sono rimaste aperte per una media di 199 giorni, rispetto ai 144 giorni a livello nazionale - una tendenza in aumento.

Progetto pilota nell'ospedale di Görlitz

La città europea di Görlitz-Zgorzelec ha una Welcome Team dal primavera, che aiuta le aziende nel reclutamento di professionisti stranieri altamente qualificati. various internationally-focused companies and institutions are located in this German-Polish border town.

Un progetto pilota per la formazione del personale infermieristico internazionale è stato avviato in primavera all'ospedale municipale di Görlitz. Secondo le sue affermazioni, l'ospedale dell'Est sassone impiega già persone di 27 nazioni. Il costruttore svizzero di impianti Skan si è stabilito sul sito dell'ex centrale elettrica a Hagenwerder, dove attualmente sono impiegate più di 320 persone di undici nazioni.

