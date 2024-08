Aumento delle posizioni in merito a possibili nuove discussioni sulla tregua a Gaza.

In una conversazione telefonica, Biden e Netanyahu, con Kamala Harris presente, hanno discusso modi per ridurre la tensione, come annunciato dalla Casa Bianca mercoledì (ora locale). Biden ha informato Netanyahu degli sforzi degli Stati Uniti per aiutare la difesa di Israele contro le minacce dell'Iran e dei suoi gruppi terroristici affiliati. Le minacce si sono intensificate dopo gli omicidi del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e del comandante di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut alla fine di luglio, che hanno portato l'Iran e i suoi proxy a minacciare Israele con rappresaglie, causando timori di conflitto regionale.

Il controllo territoriale del corridoio di Philadelphi, il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, è un aspetto significativo del processo di negoziazione. L'ufficio di Netanyahu ha indicato che il primo ministro è determinato a raggiungere "tutti gli obiettivi bellici", che comportano "assicurare il confine" tra la Striscia di Gaza e l'Egitto.

Il portavoce del governo israeliano, David Mencer, ha descritto il corridoio come il "sangue vitale" di Hamas. Israele sostiene che Hamas sfrutta l'area del corridoio di Philadelphi per il contrabbando di armi. Le voci di un ritiro israeliano dal corridoio sono infondate, ha affermato Mencer.

In precedenza, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva espresso che Netanyahu aveva accettato un compromesso suggerito dagli Stati Uniti e aveva fatto promesse specifiche riguardo al dispiegamento e al ritiro delle truppe israeliane. "Fonte vicine alle trattative" hanno riferito che "gli americani hanno ammesso il loro errore", ha riferito il quotidiano israeliano "Yediot Ahronot".

La possibilità di un breakthrough è stata descritta come "sottile", secondo il quotidiano, citando fonti vicine alle trattative. L'inviato statunitense per il Medio Oriente Brett McGurk sta per essere inviato al Cairo per preparare l'incontro e affrontare la questione del corridoio di Philadelphi.

Blinken ha scambiato parole con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, giovedì, discutendo dei loro sforzi congiunti per raggiungere un accordo. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di evitare azioni da parte degli attori regionali che potrebbero ostacolare gli sforzi per un accordo.

Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto stanno attualmente agendo come mediatori nel conflitto. Un incontro tra Al-Thani e Blinken durante il viaggio di Blinken nel Medio Oriente questa settimana è stato cancellato a causa di preoccupazioni per la salute. Blinken ha lasciato Doha senza ottenere risultati tangibili.

Un nuovo round di trattative tra Israele e i mediatori è previsto per la fine della settimana al Cairo, sebbene la data esatta rimanga indeterminata. Hamas non ha partecipato alle trattative precedenti a Doha.

Hamas esige il completo ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia di Gaza. Hamas ha affermato che la proposta degli Stati Uniti rifletteva da vicino le richieste di Netanyahu, con il primo ministro israeliano che ostacola un accordo insistendo per mantenere il controllo sul corridoio di Philadelphi e il corridoio di Netzarim al centro della Striscia di Gaza. I testimoni hanno riferito di scontri tra le forze di sicurezza israeliane e i palestinesi nel corridoio di Netzarim giovedì.

Mentre i combattimenti nella Striscia di Gaza continuavano, la Difesa Civile Palestinese, governata da Hamas, ha riferito che almeno cinque persone sono state uccise in un attacco israeliano giovedì a Khan Yunis, situata nella Striscia di Gaza meridionale. I testimoni hanno anche riferito di attacchi aerei nel sud e al centro della Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha affermato di aver mirato a Khan Yunis e Deir al-Balah a nord.

Israele sta conducendo un'ampia operazione militare nella Striscia di Gaza come rappresaglia per l'attacco maggiore di Hamas su Israele dell'ottobre 7. Secondo il ministero della salute controllato da Hamas, che non può essere verificato in modo indipendente, oltre 40.260 persone sono state uccise finora.

L'ottobre 7, i miliziani di Hamas e altri gruppi palestinesi hanno lanciato un attacco maggiore su Israele, che ha portato alla brutale morte di 1.199 persone e alla cattura di 251 ostaggi nella Striscia di Gaza. Secondo i resoconti israeliani, 105 persone sono ancora detenute, con 34 ufficialmente confermate morte.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato i corpi di sei ostaggi da un tunnel nella zona di Khan Yunis lunedì notte. Un'indagine ha stabilito che tutti i defunti avevano ferite da arma da fuoco, ha dichiarato un portavoce militare dell'AFP giovedì. "Le indagini sulle circostanze della loro morte sono in corso", ha aggiunto.

