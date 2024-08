- aumento delle incidenze della malattia dei legionari in Turingia

In Turingia quest'anno, cinque individui sono stati colpiti e sono deceduti a causa di malattie causate dai batteri Legionella, il doppio rispetto all'anno precedente. Il numero di casi di Legionella è aumentato significativamente anche negli ultimi due anni. Fino a inizio agosto, sono stati segnalati 30 casi, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Dal gennaio all'inizio di agosto 2023, ci sono stati 21 casi e il totale per il 2023 ha raggiunto 38.

I batteri Legionella sono microrganismi a forma di bastoncello che si diffondono comunemente attraverso l'acqua nebulizzata, come nelle docce, nelle vasche idromassaggio, negli umidificatori o attraverso i rubinetti dell'acqua. L'Istituto Robert Koch tedesco (RKI) suggerisce che l'aumento generale dei casi potrebbe essere dovuto a una migliore identificazione dei casi, a una popolazione invecchiata e a cambiamenti climatici. La combinazione di temperature elevate e piogge più abbondanti sembra portare a un aumento dei casi di malattia del legionario.

A livello regionale, sono stati segnalati numerosi casi nel distretto di Schmalkalden-Meiningen dal 2023. Tuttavia, le indagini delle autorità sanitarie e ambientali non hanno trovato una causa diretta, ha dichiarato il ministero. Una possibile ragione potrebbe essere il miglioramento della rilevazione dei casi attraverso la chiarificazione diagnostica delle malattie respiratorie durante i soggiorni ospedalieri.

In generale, i casi di malattia del legionario vengono segnalati più frequentemente durante l'estate e l'autunno. Le ragioni potrebbero essere i viaggi durante la stagione delle vacanze e i rischi di infezione associati, come nuotare in vasche idromassaggio, come suggerisce l'Istituto Robert Koch. Secondo il Ministero della Salute, circa il 20% dei casi della Turingia è legato ai viaggi, principalmente verso l'Europa meridionale, che corrisponde alla media nazionale.

Inoltre, i batteri possono moltiplicarsi più efficacemente nell'acqua che non viene regolarmente sostituita nelle tubazioni delle case dei residenti durante i loro viaggi per le vacanze. Temperature più elevate promuovono anche la crescita della Legionella nell'acqua fredda o nei sistemi di raffreddamento.

Per proteggersi dalla Legionella, il ministero raccomanda di far scorrere l'acqua occasionalmente negli appartamenti e nelle case vuoti, così come nelle docce e nei lavabi poco utilizzati.

