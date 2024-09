- Aumento delle incidenti con materiali pericolosi in ambienti idrici

Nel 2023 si è verificato un aumento degli incidenti legati a sostanze pericolose che rappresentano una minaccia per i corpi idrici in Baviera. Lo riferiscono i dati dell'Ufficio di Statistica dello Stato della Baviera con sede a Fürth, secondo cui sono stati segnalati 365 incidenti dello stesso tipo lo scorso anno, 51 in più rispetto all'anno precedente. In 76 casi, le aree acquatiche protette sono state interessate. La quantità di sostanze potenzialmente pericolose, comprese le oli minerali, rilasciate nel 2023 è stata di circa 1.300 metri cubi.

La maggior parte di questi incidenti, secondo le autorità, si verifica durante il trasporto di sostanze acquatiche pericolose. Purtroppo, ci sono stati 12 casi di morte di pesci e 11 casi in cui l'acqua potabile o le acque sotterranee sono state interessate. Nel complesso, si è verificato un aumento costante del numero di incidenti legati a sostanze acquatiche pericolose. All'inizio dell'ultimo decennio, gli incidenti erano solitamente inferiori a 300 all'anno.

L'aumento degli incidenti legati a sostanze pericolose, principalmente durante il trasporto, ha portato alla morte accidentale di 12 pesci lo scorso anno. A causa di questi incidenti, sono stati registrati 11 casi di inquinamento dell'acqua potabile o delle acque sotterranee.

