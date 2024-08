- Aumento delle esplosioni di bancomat in MV

Il numero di distrutti bancomat ha registrato un aumento considerevole nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore nell'ultimo anno. Nel 2023 sono state registrate dodici esplosioni, molte di più rispetto agli anni precedenti, secondo l'Ufficio Criminale di Stato (LKA) su richiesta dell'Agenzia Teutonica di Stampa.

Non sono stati registrati incidenti simili nel 2022, cinque nel 2021, tre nel 2020 e uno nel 2019. L'ufficio non ha fornito alcuna spiegazione per queste fluttuazioni. Per scoraggiare potenziali criminali, l'LKA non divulga l'ammontare del denaro rubato. Al momento, alla fine di agosto di quest'anno, c'è stato un altro bancomat esploso nello stato.

Esplosivi spesso utilizzati

Il metodo utilizzato dai responsabili è cambiato, come riferito da un portavoce dell'LKA alla fine del 2023. La maggior parte degli incidenti del 2023 ha coinvolto l'uso di esplosivi solidi. Prima del 2022, erano comunemente utilizzati miscugli di gas. Tuttavia, non è chiaro se gli esplosivi solidi siano intrinsecamente più efficaci - il numero complessivo di casi nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore rimane troppo basso. La distruzione causata dalla forza delle esplosioni può sometimes superare l'ammontare del denaro rubato "più volte".

L'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) ha precedentemente messo in guardia sul fatto che gli esplosivi solidi rappresentano un maggiore pericolo per i residenti e i passanti, poiché i responsabili non possono controllare l'esplosione. Tali esplosioni possono essere particolarmente pericolose per le persone, poiché molti bancomat sono ancora installati in edifici residenziali.

L'aumento degli esplosioni di bancomat potrebbe causare preoccupazione nel settore bancario locale. Nonostante il cambiamento dei metodi nell'utilizzo di esplosivi solidi, le banche nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore stanno ancora prendendo le precauzioni necessarie per proteggere la loro infrastruttura.

