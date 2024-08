- Aumento delle entrate fiscali per le aree urbane e gli enti locali del Massachusetts (MV)

In Mecklenburg-Vorpommern, i guadagni delle aree urbane e dei comuni sono schizzati alle stelle grazie alle tasse sulla proprietà e commerciali. Secondo l'Ufficio di Stato per l'Amministrazione Interno, i guadagni sono aumentati di 31,3 milioni di euro, raggiungendo un totale di 936,9 milioni di euro nel 2023, con un aumento del 3,5% rispetto al 2022. Le tasse sulla proprietà e commerciali sono fonti di reddito fondamentali per i comuni.

La tassa commerciale ha contribuito in modo massiccio con 723,2 milioni di euro alle casse pubbliche - un aumento del 3,9% rispetto all'anno precedente. Per alleviare la loro situazione finanziaria, 119 dei 726 comuni hanno aumentato il loro tasso di tassa commerciale nel 2023. Il tasso medio si è attestato a un impressionante 397%.

Il tasso medio per la tassa sulla proprietà era del 447%, con i guadagni che aumentavano del 2% per raggiungere i 195,4 milioni di euro. La tassa sulla proprietà viene applicata a proprietà residenziali e commerciali ed è un fattore cruciale nella determinazione della tassa sulla proprietà per città e comuni.

Il tasso più alto è stato fissato dal comune di Wackerow nella regione di Vorpommern-Greifswald a un incredibile 700%. Le bollette delle tasse sulla proprietà gravano sui proprietari, ma gli obblighi possono essere trasferiti agli inquilini o ai locatari.

L'aumento delle entrate delle tasse sulla proprietà e commerciali ha notevolmente rafforzato le entrate fiscali di Mecklenburg-Vorpommern, contribuendo a un totale di 936,9 milioni di euro nel 2023. A causa delle entrate fiscali aumentate, alcuni comuni hanno deciso di aumentare i loro tassi di tassa commerciale per alleviare i loro problemi finanziari.

Leggi anche: