- Aumento delle domande di lavoro nella polizia in Sassonia

In Sassonia, c'è stato un aumento delle domande per le forze dell'ordine quest'anno rispetto all'anno precedente. Al momento, sono state ricevute 1,582 domande per diventare agenti di polizia donna o uomo, con un aumento di circa il 3% rispetto all'anno precedente, secondo i rapporti del Ministero dell'Interno.

Gli individui interessati a unirsi alle forze dell'ordine hanno presentato 730 domande (con un aumento del 8.63%). La scadenza per presentare le domande per l'anno successivo è il 31 ottobre 2024. Le forze dell'ordine della Sassonia hanno intensificato i loro sforzi di reclutamento con la campagna migliorata "Opportunità Grandi e Incerti". Al momento, sono stati utilizzati 200 manifesti di grandi dimensioni, annunci digitali e video brevi per promuovere la formazione di polizia, principalmente nei siti di trasporto pubblico.

Per servire efficacemente nelle forze dell'ordine, gli individui interessati sono incoraggiati a perseguire un'istruzione e formazione completa. Riconoscendo l'importanza dell'apprendimento continuo, le forze dell'ordine della Sassonia hanno integrato materiali educativi nella loro campagna di reclutamento.

