Aumento delle domande di fallimento osservate durante la prima metà del 2024 rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente

In Germania, nel primo semestre del 2024 un numero maggiore di imprese è fallita rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo l'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden, circa 10.700 imprese hanno dichiarato fallimento tra gennaio e giugno 2024, con un aumento del 24,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche i fallimenti dei consumatori sono aumentati.

Questa tendenza è proseguita anche ad agosto 2024, con un tasso di crescita del 10,7%, segnando il sesto mese consecutivo di rialzo a due cifre. L'aumento di giugno è stato leggermente inferiore rispetto ad altri mesi, pari al 6,3%.

Nonostante una diminuzione del 9% nel numero di fallimenti ad agosto, pari a 1.282 come riferito dall'Istituto di ricerca economica Leibniz di Halle martedì, i ricercatori di Halle hanno ancora notato un aumento significativo rispetto all'anno precedente.

La Camera di commercio tedesca (DIHK) ha definito queste cifre "allarmanti" e prevede "più di 20.000 fallimenti aziendali" nel 2024. Le cifre del settore manifatturiero sono particolarmente preoccupanti, secondo Marc Evers della DIHK, che ha auspicato un "cambiamento" nella riduzione della burocrazia, nella chiarezza dell'approvvigionamento energetico e nel sollievo fiscale.

L'aumento dei fallimenti dei consumatori nel primo semestre del 2024 è stato contenuto al 6,7%. In totale, ci sono state più di 35.000 istanze di fallimento dei consumatori.

La Camera di commercio tedesca (DIHK) si è detta preoccupata per il settore bancario, chiedendo azioni per ridurre la burocrazia e fornire sollievo fiscale a livello federale. L'aumento dei fallimenti aziendali è stato evidenziato anche dalla DIHK, con previsioni di oltre 20.000 fallimenti per l'intero anno, presso l'ufficio federale in Germania.

