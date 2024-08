- Aumento delle colonie di api e degli apicoltori osservati in Renania settentrionale-Westfalia (NRW)

Crescita degli alveari in Renania Settentrionale-Vestfalia:

In Renania Settentrionale-Vestfalia, il numero di apicoltori e alveari ha registrato un aumento sostanziale negli ultimi anni. Secondo Marika Harz, esperta di apicoltura della Camera dell'Agricoltura di Renania Settentrionale-Vestfalia a Münster, il numero di apicoltori è passato da 8.000 a 19.000 tra il 2014 e oggi. Nel frattempo, il numero di alveari nella regione è aumentato da 62.000 a 163.000 nel corso di questo periodo.

Ronzio urbano e guidato dalle donne:

Harz, l'esperta della Camera dell'Agricoltura, ha sottolineato l'aumento dell'apicoltura urbana e degli hobbisti. L'apicoltura non è più concentrata ma diffusamente distribuita, il che è vantaggioso per la biodiversità. Inoltre, ha aggiunto che un numero crescente di donne si sta unendo a questo hobby tradizionalmente maschile, rendendo l'apicoltura più urbana e femminile.

Temperatura primaverile fredda influisce sul raccolto:

Tuttavia, Harz ha informato che la primavera fredda e piovosa ha ostacolato un abbondante raccolto di miele di primo fiore. La camera, in base a un'indagine su 1.115 apicoltori in NRW, ha riferito che le api hanno raccolto in media solo 10,5 chilogrammi di miele primaverile per colonia. A livello nazionale, il rendimento medio era di 14,7 chilogrammi per colonia.

Il raccolto di miele estivo è ora concluso, con i risultati attesi entro la fine di settembre. Secondo Harz, la tendenza qui è promettente.

Attualmente, l'associazione "Apis" della Camera dell'Agricoltura sta promuovendo l'apicoltura in Renania Settentrionale-Vestfalia attraverso la formazione degli apicoltori e l'informazione tramite la piattaforma online "The Honey Makers".

