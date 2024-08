- Aumento delle cause legali in materia di asilo dinanzi agli organi giudiziari della regione settentrionale

L'anno scorso ha registrato un aumento dei procedimenti giudiziari per richiedenti asilo nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Nel 2023, ci sono state circa 1.590 cause principali, un aumento di 366 casi rispetto all'anno precedente, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia di Schwerin all'Agenzia tedesca di stampa. Nel 2021 e nel 2019 ci sono state più di 1.100 cause ciascuno, mentre nel 2020 ce ne sono state più di 1.300.

Coloro che non sono d'accordo con una decisione presa dall'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati possono intentare un'azione legale presso un tribunale amministrativo. Il Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha due tali tribunali, uno a Greifswald e l'altro a Schwerin.

Anche le domande urgenti sono aumentate

Il tribunale valuta la decisione dell'Ufficio federale. Se stabilisce che ci sono motivi per l'asilo, revoca la decisione originale e istruisce l'Ufficio federale a concedere l'asilo. Se il rigetto viene confermato, l'azione legale viene respinta e l'obbligo di partenza rimane.

Il numero di domande urgenti è aumentato anche nel 2023, raggiungendo 484 casi, rispetto ai 417 del 2022. Dal 2019 al 2021, questo numero è oscillato tra 369 e 457. La durata media dei procedimenti urgenti lo scorso anno è stata di circa 1,5 mesi, leggermente più lunga rispetto al 2022.

Il ministro della Giustizia: più giudici per i tribunali amministrativi

La durata media dei procedimenti principali è diminuita di circa 3,5 mesi nel 2023, una tendenza spesso attribuita alla risoluzione di vecchi casi.

La ministra della Giustizia Jacqueline Bernhardt (Sinistra) ha dichiarato: "Le persone hanno bisogno di una chiarezza rapida riguardo al loro status all'interno di un procedimento legale. I procedimenti più veloci dipendono principalmente dalla disponibilità e dall'impiego di personale giudiziario all'interno della giustizia amministrativa". Di conseguenza, i tribunali amministrativi del Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono stati rafforzati con cinque nuovi posti di lavoro.

