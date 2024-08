- Aumento dell'abbattimento dei cinghiali durante il periodo di caccia 2023-2024

Per la stagione venatoria 2023/24, si è registrato un notevole aumento del numero di cinghiali abbattuti in Sassonia-Anhalt. Come ha riferito l'Ufficio Amministrativo di Stato a Halle, sono stati abbattuti 29.650 cinghiali, con un aumento di 3.123 rispetto all'anno precedente. Le previsioni suggeriscono che questa tendenza continuerà. È fondamentale tenere d'occhio questo sviluppo alla luce della diffusione in corso della Febbre Suina Africana. La Sassonia-Anhalt offre incentivi sotto forma di premio di abbattimento per controllare la popolazione di cinghiali.

In totale, sono stati cacciati 81.582 animali durante l'anno di caccia, con un aumento di circa 1.800 rispetto all'anno precedente, secondo quanto riferito dall'Ufficio Amministrativo di Stato. Tuttavia, questo numero è ancora inferiore alla media a lungo termine dal 2003 al 2020.

I fattori che hanno contribuito a questo calo sono molteplici. La presenza di linci e lupi, in particolare nelle aree come l'Harz, ha portato a una diminuzione della popolazione di cervi nobili.

I cervi nobili, con 216 animali abbattuti, hanno raggiunto il minimo storico. Questo numero rappresenta una diminuzione di 51 rispetto all'anno precedente. I cervi nobili sono attualmente la specie di selvaggina con la popolazione più piccola e sono attualmente in grave pericolo.

I caprioli sono stati gli animali più frequentemente cacciati nello stato durante l'anno di caccia precedente. Sono stati abbattuti 43.135 animali, con una diminuzione di 1.329 rispetto all'anno precedente. Il numero di cervi rossi è continuato a diminuire a 4.390. Il numero di cervi nobili abbattuti è aumentato di 118 a 4.191.

