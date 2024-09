Aumento della prevalenza delle procedure chirurgiche transgender

In Germania, un numero crescente di individui opta per procedure di affermazione di genere. Il percorso è lungo e i pazienti spesso vivono un significativo distress. È stato notato anche un aumento dell'ostilità nei confronti di coloro che intraprendono la transizione, con gli esperti che sottolineano: "La transizione di genere non è una moda".

Vivere nel corpo sbagliato - sempre più persone scelgono di sottoporsi a interventi di chirurgia di riassegnazione di genere. Con l'entrata in vigore della Legge sulla Autodeterminazione in questo inverno, i centri chirurgici si aspettano un'ulteriore crescita della domanda. Cosa sta dietro a questa tendenza e quali sono le procedure mediche coinvolte?

Pochi centri in tutto il paese sono attrezzati per gestire le complesse chirurgie di riassegnazione di genere. Uno di questi è l'Ospedale Agaplesion Markus di Francoforte, l'unico centro dell'Assia. Il Prof. Ulrich Rieger, Responsabile di Chirurgia Plastica, e il Dr. Saskia Morgenstern, Responsabile di Urologia Ricostruttiva, hanno eseguito per anni diverse procedure transgender. Il Prof. Jörg Bojunga dell'Università di Francoforte guida il Gruppo di Lavoro sulla Medicina Transgender. Tutti segnalano alti livelli di stress tra i pazienti. Bojunga respinge l'idea che la transizione di genere sia una moda: "Nessuno lo fa per moda".

Numero in Crescita

I dati dell'Ufficio Federale di Statistica mostrano 2.598 interventi di riassegnazione di genere in tutto il paese nel 2021, rispetto ai 419 del 2007. Il tasso di interventi è stato gradualmente in crescita ogni anno.

"Mentre la crescita è notevole, non è un'esplosione", chiarisce Morgenstern. Ogni intervento viene contabilizzato individualmente, indipendentemente dal fatto che un singolo paziente si sottoponga a più operazioni. Ad esempio, un singolo uomo transgender potrebbe essere contabilizzato come sette "interventi da femmina a maschio" nelle statistiche. Molti non cercano interventi completi, aggiunge Morgenstern. La sola terapia ormonale può notevolmente migliorare la qualità della vita per molte persone.

Esperienza di Ostilità

La ricerca del riconoscimento inizia con la lotta per la terminologia: il termine medico corretto è "incongruenza di genere" - la condizione in cui l'identità di genere percepita non corrisponde al sesso assegnato alla nascita. "Dysforia di genere" si riferisce all'ansia causata da questa incongruenza.

La prima interazione di Bojunga con una persona transgender risale a circa 20 anni fa. "Davanti a me c'era un uomo sulla cinquantina che aveva subito violenza per tutta la vita e stava rischiando il suicidio. Ha detto: 'O trovo aiuto, o mi suicido'."

L'ostilità incontrata da queste persone è stata dimostrata in modo netto all'inizio di quest'anno con scritte offensivi contro persone transgender e queer scoperti nel bagno dell'ambulanza dell'ospedale universitario. Bojunga conferma che l'ostilità è aumentata e che la soglia per l'odio su piattaforme social è peggiorata.

Un Percorso Lento

Poiché nessuno può semplicemente entrare all'Ospedale Markus per un'operazione o ricevere una prescrizione ormonale su due piedi all'ospedale universitario, è necessario il consenso di endocrinologi e psicologi prima. A volte, la terapia ormonale serve come unico trattamento, come la soppressione o lo stimolo della crescita del seno, l'aumento o l'abbassamento della voce, la promozione o la prevenzione della crescita della barba. A volte, la terapia ormonale è il preludio a un viaggio più ampio.

L'intervento più popolare per entrambi i sessi riguarda il seno. Molti transmaschi si sottopongono a mastectomie, mentre molte transdonne scelgono l'aumento del seno. "Spesso si ferma a questo singolo intervento", afferma Rieger. Per la maggior parte delle persone transgender, la trasformazione è principalmente concentrata sull'aspetto agli occhi degli altri. Secondo uno studio, il 65% di 6.800 persone transgender aveva seguito la terapia ormonale, con il 75% delle transdonne e l'84% dei transmaschi che avevano scelto almeno un intervento.

Diventare una Donna

Per le persone con un corpo maschile che scelgono anche l'intervento di allineamento genitale, la procedura generalmente involve i seguenti passaggi (semplificati): i testicoli vengono rimossi. Lo scroto viene trasformato in labia. Una cavità vaginale protesica viene creata nella regione addominale. Il pene viene svuotato. La pelle del pene viene rivoltata verso l'interno - questo diventa la vulva. Il glande viene convertito in clitoride.

La maggior parte dei nervi viene preservata, come spiega Morgenstern. Uno studio canadese del 2017 ha rilevato che oltre l'80% delle transdonne intervistate era in grado di raggiungere l'orgasmo. Tuttavia, c'è un prezzo da pagare: dopo il dimissioni, la "neovagina" deve essere dilatata diverse volte al giorno con un dispositivo per prevenire la riduzione. E se un corpo femminile deve diventare maschile?

L'intervento per costruire un nuovo pene - noto in gergo medico come falloplastica - è una procedura più complessa. I medici prelevano la pelle dal braccio del paziente e il tessuto dalla coscia. Non può avvenire un'erezione naturale, quindi viene inserito un impianto che il transmaschio gonfia prima del rapporto.

Rischio di Complicazioni

L'impianto del pene è un corpo estraneo che il corpo potrebbe accettare in modo diverso, nota Morgenstern. Anche con un esito favorevole, potrebbe essere necessario sostituire l'impianto dopo qualche anno. La urethra deve anche essere allungata, che può essere ottenuta con le labia arrotolate o altri mezzi. Le transizioni sono aree ad alto rischio di complicazioni.

Rispetto a ciò, gli impianti chirurgici per i nuovi testicoli sono generalmente semplici. Il pene artificiale non è una copia esatta di uno naturale, come spiega il chirurgo, ma il glande viene rimodellato un anno dopo l'intervento iniziale per dare al neopeni un aspetto più naturale. Il paziente quindi sottoposto a controlli post-operatori fino a 20. La maggior parte dei transmaschi che hanno subito questo intervento riferisce di provare orgasmi.

È necessario, razionale o giustificato in determinati casi?

È necessario, razionale o giustificato per un individuo è una domanda che Rieger non deve rispondere. Prima che i pazienti incontrino lui e Morgenstern, devono sottoporsi a valutazioni psicologiche e psichiatriche, aver ricevuto almeno sei mesi di terapia ormonale e aver garantito la copertura assicurativa per il costo dell'intervento. Una serie di operazioni con sei interventi può costare diverse decine di migliaia di euro, secondo Rieger. I pazienti che hanno subito un'operazione di riassegnazione di genere al Markus Hospital raramente se ne pentono, dice Morgenstern. "Anche se ci fossero numerose complicazioni, il livello di soddisfazione in seguito è estremamente alto - perché fa una differenza così significativa nelle loro vite".

Una metanalisi di 27 studi che coinvolgevano un totale di 7928 pazienti transgender ha scoperto che solo l'1% si è pentito dell'operazione di riassegnazione di genere. "I pazienti sono ben consapevoli di ciò in cui si stanno imbattendo", dice Rieger. "E sono preparati a intraprendere questo viaggio".

Ciò che è cambiato con l'aumento dei casi è la clientela: "I pazienti stanno diventando più giovani", dice Bojunga. I critici potrebbero vedere questo come uno sviluppo negativo, ma Bojunga lo considera positivo: "Hanno avuto una storia di sofferenza più breve".

Un'altra tendenza: in passato, più donne transgender cercavano la clinica - uomini biologici con un'identità femminile - ma ora ci sono più donne che vogliono identificarsi come uomini. Un "problema persistente" per lui è come gestire i molto giovani. I bloccanti della pubertà, che ritardano lo sviluppo in un uomo o in una donna, sono controversi. I critici argomentano che rappresentano una decisione prematura per un giovane.

Legge sulla Autodeterminazione

Dal 2018, c'è una linea guida medica per la diagnosi, il counseling e il trattamento. Tuttavia, ci sono significative variazioni tra i centri specializzati individuali per quanto riguarda la chirurgia. Ora, una linea guida per le procedure chirurgiche di riassegnazione di genere sta siendo sviluppata.

Il nuovo gruppo di lavoro sulla medicina transgender intende sviluppare linee guida per il processo di affermazione di genere e coordinare progetti di ricerca. Ciò è necessario perché il numero di studi scientifici attualmente disponibili è limitato. L'argomento è relativamente nuovo, quindi mancano dati a lungo termine, come gli effetti dell'uso a lungo termine degli ormoni e perché le donne transgender hanno un tasso di suicidio più alto.

A partire da novembre, una nuova "Legge sulla Autodeterminazione in relazione all'ingresso di genere" dovrebbe entrare in vigore, che è stata approvata dal Bundestag in aprile 2024. Sostituisce la legge sulla transessualità del 1981, che la Corte costituzionale federale ha dichiarato incostituzionale in più sentenze. La nuova legge mira a rendere più semplice per le persone transgender, intersessuali e non binarie cambiare il loro ingresso di genere e i loro nomi di battesimo. Tuttavia, non copre le regolamentazioni per le procedure mediche di riassegnazione di genere, come ha sottolineato il Ministero federale della salute.

