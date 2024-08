- Aumento della presenza di polizia nel Reno-Neckar

Mercoledì mattina, si è svolta un'ampia operazione di polizia a Heiligkreuzsteinach (distretto di Rhein-Neckar). Non c'è stata alcuna minaccia per il pubblico, ha dichiarato un portavoce. Tra le altre cose, gli elicotteri della polizia erano in volo. Le ragioni dell'operazione erano ancora sconosciute in quel momento. Inizialmente, la polizia non ha fornito ulteriori dettagli.

