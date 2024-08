- Aumento della presenza delle forze dell'ordine in occasione dei festeggiamenti in Sassonia

Dopo l'incidente tragico con il coltello durante la celebrazione urbana a Solingen, la Sassonia intende aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei grandi raduni. Ogni stazione della regione è stata invitata ad aumentare la visibilità delle squadre di pattuglia e ad avere una presenza significativa negli eventi come gli eventi sportivi, i festival musicali, gli eventi folcloristici o le situazioni di raduno, come annunciato da un portavoce del Ministero dell'Interno all'Agenzia tedesca di stampa.

C'è una comunicazione costante tra il governo federale e quello statale. Alla luce della "situazione minacciosa attuale", intendono rivedere e aggiornare i piani di sicurezza per gli eventi con gli organizzatori degli eventi.

L'incidente con il coltello ha scatenato una discussione

Un attacco con il coltello triplo è avvenuto durante una celebrazione urbana a Solingen (Renania Settentrionale-Vestfalia) una sera di venerdì. Il sospetto, un individuo di 26 anni dalla Siria, è attualmente detenuto. Lo Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'atrocità.

Il Ministro dell'Interno della Sassonia, Armin Schuster (CDU), aveva precedentemente sostenuto i controlli di frontiera rafforzati e le espulsioni incondizionate sul "Nuovo quotidiano della Sassonia", raccomandando misure come i voli di espulsione in Siria e Afghanistan. Questo atto di violenza ha anche scatenato un dibattito sulle regolamentazioni più severe per il porto di coltelli.

Aumento degli incidenti con il coltello in Sassonia

Secondo l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato (LKA), il numero di incidenti con il coltello nella regione è aumentato. Nel 2023 sono stati segnalati un totale di 1373 incidenti legati agli attacchi con il coltello - un aumento del 21,9% rispetto al 2022. Lo scorso anno, 77 individui hanno subito gravi ferite e 14 individui hanno perso la vita a causa degli attacchi con il coltello in Sassonia.

Su circa 1200 sospetti, un'impressionante 49,2% non erano cittadini tedeschi, arrivando principalmente dalla Siria, dall'Afghanistan, dalla Libia, dalla Tunisia e dall'Iraq.

La Commissione, composta da rappresentanti dei governi federale e statale, è prevista per incontrarsi per discutere l'aumento degli incidenti con il coltello e l'attacco tragico recente a Solingen. In risposta alla situazione minacciosa aumentata, la Commissione sta pianificando di proporre protocolli di sicurezza aggiornati per grandi eventi al Comitato del Ministero dell'Interno.

Leggi anche: