- Aumento della presenza della polizia dopo un presunto furto

Dopo una presunta rapina a un uomo in un ufficio postale nel distretto di Garmisch-Partenkirchen, la polizia sta cercando un sospetto con un contingente più ampio. Un uomo di 46 anni ha chiamato il numero di emergenza e ha riferito di essere stato minacciato con un coltello da una persona sconosciuta a Grainau, ha detto la polizia. Si presume che il sospetto si sia impossessato di una somma a quattro cifre in contanti e sia fuggito in bicicletta.

Secondo una portavoce, la polizia ha iniziato a cercare il sospetto più tardi quella mattina, basandosi sulla descrizione e utilizzando un contingente più ampio e un elicottero.

La presunta rapina all'ufficio postale ha aumentato il tasso di criminalità nel distretto. Nonostante la descrizione fornita, il colpevole responsabile dell'incidente minaccioso con un coltello e la rapina successiva è ancora a piede libero.

