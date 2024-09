"Aumento della frequenza e dell'intensità": lo specialista spiega le ragioni delle piogge estreme

14:34 Ferrovie Federali Austriache Estendono l'Avviso di Viaggio Finché Giovedì

A causa degli attuali gravi incidenti meteorologici in vaste aree dell'Austria, le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) hanno esteso l'avviso di viaggio urgente in vigore dal venerdì 13 settembre 2024 fino al giovedì 19 settembre 2024. "Consigliamo vivamente a tutti i passeggeri di posticipare qualsiasi viaggio non essenziale durante questo periodo a una data successiva", avvisa ÖBB sul suo sito web. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi fino al 22.9.

14:19 Numero delle Vittime delle Alluvioni in Europa Aumenta

Il numero delle vittime delle alluvioni in parti dell'Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca è salito a almeno undici. Le autorità austriache segnalano due morti in più. In Repubblica Ceca, una persona è annegata nel fiume Krasovka nella regione orientale di Moravia-Silesia, come riferito dal presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. In precedenza, erano state registrate otto vittime nei quattro paesi. Le autorità ceche segnalano anche almeno sette persone disperse.

14:04 Governo Federale Estende l'Aiuto agli Europei Colpiti dalle Alluvioni

Il governo federale esprime il suo sostegno alle persone colpite dalle alluvioni in diversi paesi europei. "Le persone nei nostri paesi confinanti, i nostri partner in Europa e le persone qui devono sapere: seguiamo da vicino la situazione e siamo pronti ad aiutare", dice la portavoce del governo Christiane Hoffmann a Berlino. I danni in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania sono spesso catastrofici. Hoffmann dice: "Guardiamo queste immagini con orrore e siamo addolorati per la notizia delle vittime e delle persone disperse. A nome del governo federale, esprimiamo le nostre condoglianze e la nostra solidarietà a tutti coloro che sono colpiti".

13:43 Orbán Rinvia gli Impegni All'estero a causa delle Alluvioni

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán rinvia tutti i suoi "impegni all'estero" a causa delle alluvioni in Ungheria. "A causa delle condizioni meteorologiche estreme e delle alluvioni in corso in Ungheria, ho rinviato tutti i miei impegni all'estero", scrive Orbán su X. Non fornisce ulteriori dettagli. Orbán era previsto per partecipare a un dibattito sul programma della presidenza di sei mesi del Consiglio dell'UE dell'Ungheria nel Parlamento europeo a Strasburgo il giorno successivo. Il politico di destra populista viene spesso criticato duramente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

13:12 Ostrava Sotto l'Acqua: Rompere delle Diga nella Terza Città più Grande della Repubblica Ceca

Le evacuazioni sono state estese a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca, a causa di un pericolo di alluvione acuto. "Ci sono state rotture visibili delle dighe in diversi distretti", dice il ministro dell'Ambiente Petr Hladik dopo una riunione d'emergenza. I residenti sono stati in parte salvati con barche gonfiabili. Secondo le stime, circa 100 metri cubi d'acqua al secondo scorrono attraverso le rotture. Si stanno facendo sforzi per riempire i vuoti con pietre. Ostrava, con circa 285.000 abitanti, si trova alla confluenza di diversi fiumi, tra cui l'Oder e l'Opava. La città mineraria e industriale si trova a circa 280 chilometri a est di Praga. Il traffico ferroviario per Ostrava e oltre verso la Polonia rimane completamente interrotto. Una centrale elettrica ha dovuto essere chiusa. A Bohumin, vicino, sono cadute le reti elettriche e di telefonia mobile a causa delle alluvioni. L'approvvigionamento idrico è crollato in molti luoghi.

12:33 Record di Pioggia: 450 Litri per Metro Quadro in una Città Ceca

La pioggia dalla depressione "Anett" è immensa: dal venerdì, sono caduti 450 litri per metro quadro a Serec, Repubblica Ceca, vicino al confine con la Polonia. È la pioggia più alta delle ultime giornate, spiega l'esperto di meteorologia di ntv.de Oliver Scheel. In Germania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land detiene il primato con 320 litri in quattro giorni. In Austria, sono caduti 364 litri nella zona di St. Pölten e 369 litri a Lilienfeld. A Vienna sono stati misurati 279 litri, ma poi le stazioni di misurazione sono fallite, quindi non sono disponibili quantità esatte attualmente. In Polonia, la pioggia più alta è caduta a Katowice, con 200 litri.

12:25 Romania: Le Acque delle Alluvioni Hanno Ucciso Sei Persone nella Regione dei Carpazi

La pioggia intensa e le alluvioni nella regione dei Carpazi della Romania hanno apparentemente causato almeno sei morti. Le regioni di Galati, Vaslui e Iasi nell'est del paese sono state principalmente colpite. Circa 300 persone hanno dovuto essere salvate e circa 6.000 case rurali sono state allagate. Tra le vittime ci sono principalmente anziani, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le alluvioni rimane in vigore fino a mezzogiorno. Le aree remote sono principalmente colpite. Le persone sono salite sui tetti per evitare di essere travolte dalle alluvioni. Sono stati dispiegati centinaia di pompieri.

11:33 Austria: Duevite in più Colpite dalle Alluvioni

In Austria, altre due persone sono morte a causa delle alluvioni, secondo i rapporti della polizia. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case in comunità in Bassa Austria. Gli anziani sono stati purtroppo vittime delle acque delle alluvioni all'interno delle loro case. In precedenza, un pompiere aveva perso la vita mentre pompava una cantina. Le condizioni meteorologiche estreme persistono nell'Austria orientale a causa della pioggia continua per diversi giorni. Sono già state evacuate circa 1800 case e numerous strade sono state chiuse a causa delle alluvioni.

11:01 Wroclaw si prepara all'onda di pienaDopo le forti tempeste e le inondazioni nel sud-ovest della Polonia, Wroclaw (Breslavia) nella Bassa Slesia si sta preparando per l'arrivo di un'onda di piena. Il sindaco Jacek Sutryk ha dichiarato l'allerta massima per la città sull'Oder. Le misure includono il monitoraggio costante delle dighe, il controllo e la protezione dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, come annunciato su Facebook da Sutryk. L'onda di piena è attesa a Wroclaw mercoledì. Le previsioni precedenti che suggerivano un impatto minimo su Wroclaw sono state riviste, secondo il sindaco.although the flood is not expected to reach the intensity of the 1997 Oder flood that submerged a third of the city, Sutryk emphasizes the improved infrastructure, with new dikes, retention basins, and polders. He hopes that the floodwaters will not enter the city.

10:35 Il capo austriaco sulla situazione delle inondazioni: "Rimane critica"Despite a brief pause in overnight rainfall, the flood situation in eastern Austria remains highly tense. "It's not over, it remains critical, it remains dangerous," says Lower Austria's Governor Johanna Mikl-Leitner. Up to 80 liters of rain per square meter are expected regionally on Monday. A major concern now is the dams, with authorities warning of the highest risk of dam failure. Public life almost comes to a halt with over 200 roads closed, 1800 buildings evacuated, and many students and kindergarten children staying home, Mikl-Leitner reports. Around 3500 households are currently without power. The extent of the damage is currently impossible to estimate. "Aid will be provided to flood victims in any case," says the state leader. In recent days, up to 370 liters of rain per square meter have fallen regionally in Lower Austria - several times the usual monthly amount.

10:10 Sull'orlo del livello tre: i livelli dell'Elba persistonoIn Sassonia, i livelli dell'Elba continuano a salire. Secondo il centro inondazioni dello stato, il livello a Dresda era di 5,54 metri al mattino. La soglia dei sei metri è attesa nel corso della giornata. Raggiungere questo valore scatenerebbe l'allerta massima di livello tre. Le inondazioni potrebbero interessare aree edificate. Il livello a Schöna sull'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca ha già raggiunto questo livello, con un valore di 6,09 metri. L'allerta massima di livello tre è efficace anche alla Neiße Lusaziana vicino al confine polacco. Il livello dell'acqua lì era di 5,56 metri, solo pochi centimetri sotto il livello quattro di allerta massima. Un tratto della strada federale 99 a Görlitz è stato chiuso per motivi di sicurezza, ha confermato un portavoce della polizia. Il livello di allerta per il livello tre è di 4,80 metri qui.

09:49 Alluvione del secolo in Repubblica Ceca: un uomo muore nelle inondazioniLe autorità della Repubblica Ceca hanno confermato la prima vittima delle inondazioni. Almeno sette persone sono disperse. Un uomo è annegato nel piccolo fiume Krasovka nel distretto di Bruntál nella parte orientale della Moravia-Slesia, secondo il presidente della polizia Martin Vondrasek sulla radio pubblica. Tre persone che si trovavano in un'auto che è finita in un fiume in piena vicino a Jeseník nelle Montagne dei Giganti Hrubý Jeseník sono tra le disperse. Non c'è traccia del veicolo. Altre persone sono finite in vari corsi d'acqua come il fiume Otava. Un uomo di una casa di riposo al confine con la Polonia è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala l'ha descritta come un'alluvione del secolo - un'alluvione che statisticamente si verifica una volta ogni secolo nello stesso posto. Prima di allora, sono state segnalate vittime di inondazioni da altri paesi dell'UE (vedi voce alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna cade nella Neiße mentre controlla il livello dell'acqua a GörlitzUna donna è finita nella Neiße mentre controllava il livello dell'acqua a Görlitz. I primi resoconti della polizia suggeriscono che la donna è scivolata sul bordo dell'acqua vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è caduta nel fiume. È stata trascinata per circa 700 metri nella Neiße prima di riuscire a uscire vicino alla diga di Vierradmuhle. Sta attualmente ricevendo cure in una clinica per ipotermia.

09:00 THW si prepara per operazioni di soccorso in caso di inondazioni sull'Elba e sull'OderL'Agenzia Tedesca di Soccorso Tecnico (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. Secondo il capo del THW Fritz-Helge Voss durante il programma "Morning Magazine" di ZDF, squadre più grandi stanno venendo preparate per l'Elba e l'Oder. Voss consiglia ai residenti nelle aree interessate di assemblare un piccolo kit di emergenza. Riconosce che la situazione meteorologica estrema necessaria non è ancora arrivata, ma la Germania è stata fortunata finora. Entro la fine della settimana, i fiumi Elba, Neiße e Oder sono attesi in piena. Nel weekend, circa 140 membri del THW sono stati dispiegati in Baviera e Sassonia, inclusi quelli sul ponte danneggiato Carolabridge a Dresda. La Germania ha già affrontato quattro episodi di inondazioni importanti quest'anno, sottolinea Voss, evidenziando la necessità di preparazione e investimenti in attrezzature. "In definitiva, questi sono costi del cambiamento climatico," conclude.

08:43 Consiglio dei Ministri Polacco per Incontrare la CrisiDopo le gravi inondazioni nel sud-ovest della Polonia, il Primo Ministro Donald Tusk ha convocato una riunione del Consiglio dei Ministri per lunedì. Tusk ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di emergenza, ma la decisione richiede l'approvazione del Consiglio. La pioggia incessante nel sud-ovest della Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca, ha causato inondazioni. Nysa nella regione di Opole è stata particolarmente colpita durante la notte, con l'ospedale locale invaso dall'acqua del fiume Glatzer Neiße. Un totale di 33 pazienti, compresi bambini e donne incinte, sono stati evacuati utilizzando barche.

08:15 Baviera: Pioggia e Livelli d'Acqua in Aumento AttesiLa situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune aree, con ulteriori piogge previste. Non ci sono stati cambiamenti significativi nelle regioni colpite durante la notte, secondo i resoconti della polizia. Tuttavia, non c'è ancora alcuna tregua in vista: il Servizio delle Acque Alte (HWIS) prevede ulteriori aumenti dei livelli d'acqua poiché la pioggia dice addio all'inizio della settimana. Le aree previste per un aumento includono il Danubio di Passau, la Vils di Vilshofen e l'Isar di Monaco. Si prevede un miglioramento da mercoledì, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Fino a martedì, il DWD prevede piogge costanti dalle Alpi alla pianura, con intensità possibili di 40-70 litri per metro quadrato e un massimo di 90 litri nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun Segno di Soccorso - I Livelli d'Acqua Continuano ad AumentareLe aree allagate e inondate nella Repubblica Ceca non vedono alcuna tregua. L'ondata di piena del Marzo (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove intere strade sono state sommerse. Le autorità della città di 10.000 abitanti incoraggiano i cittadini a non ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un'ulteriore crescita del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", avverte il sindaco sui social media.

07:03 Collasso della Diga Scatena Inondazioni Devastanti in PoloniaI residenti della regione della Glatzer Neiße in Polonia sono preoccupati per le inondazioni che si stanno dirigendo verso la loro zona. Il video ha catturato la furia delle acque delle inondazioni in piena.

06:40 Miseria delle Inondazioni in Europa: Morti Segnalati in Polonia e RomaniaLa Polonia, la Repubblica Ceca e l'Austria inferiore lottano con le conseguenze di una storica inondazione, mentre le condizioni in Romania rimangono critiche dopo le forti piogge. Almeno otto morti sono state segnalate in diversi paesi europei a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Repubblica Ceca: Evacuazioni Obbligatorie per le InondazioniLe tempeste severe hanno visto le acque delle inondazioni sommergere intere città come Jeseník nelle montagne Jeseníky e Krnov vicino al confine polacco durante il weekend. A Jeseník, i servizi di emergenza hanno salvato centinaia di persone con barche e elicotteri. Dopo che le acque delle inondazioni si sono ritirate, c'è stato il rischio di frane in diverse aree.

05:49 Passeggeri della Navi da Crociera Bloccati a Vienna a Causa delle InondazioniI passeggeri della nave da crociera non possono partire da Vienna a causa delle gravi inondazioni causate dalle forti piogge sul Danubio. Circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio a bordo della "Thurgau Prestige" non possono lasciare la nave, secondo SRF, citando Thurgau Travel. I passeggeri non possono lasciare la nave perché la passerella del molo è allagata. Altre navi a Vienna sono bloccate e le autorità decideranno quando e se i passeggeri potranno partire, secondo Thurgau Travel. I passeggeri sono stati informati che potrebbero dover rimanere sulla nave almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" era prevista per viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ma ora è bloccata a Vienna.

La tempesta tropicale "Anett", nota internazionalmente come "Boris", ha causato inondazioni diffuse e piogge torrenziali in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Sono state segnalate almeno otto morti finora.

I Paesi Bassi hanno espresso la loro solidarietà con i paesi europei colpiti dalle inondazioni, tra cui Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania. Il governo olandese si è impegnato a fornire qualsiasi aiuto e supporto necessario durante questo momento difficile.

Le inondazioni in Europa hanno anche colpito i paesi confinanti, con i Paesi Bassi che registrano livelli di fiume elevati a causa dell'acqua in eccesso dall'Austria e da altri paesi. Le autorità olandesi hanno emesso avvertimenti e stanno monitorando da vicino la situazione per prevenire eventuali inondazioni in aree olandesi.

