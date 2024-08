- Aumento della disoccupazione nel Saarland

La disoccupazione aumenta nuovamente nel Saarland. Si sono registrati 38.700 disoccupati a luglio, con un aumento del 2.6% e 1.000 persone in più senza lavoro rispetto ai dati di luglio. Secondo i dati dell'Agenzia federale per il lavoro con sede a Saarbrücken, la disoccupazione nel Saarland è aumentata del 5.4% rispetto all'anno precedente.

Il tasso di disoccupazione di agosto è stato del 7.3%, in aumento dello 0.2% rispetto al 7.1% di luglio e dello 0.3% rispetto all'agosto 2022. L'Agenzia federale per il lavoro si è riferita ai dati calcolati fino al 14 agosto, il che significa che la disoccupazione è aumentata per tre mesi consecutivi nello stato.

Segnalati drastici cali delle offerte di lavoro

Heidrun Schulz, direttore del distretto regionale del Saarland-Renania-Palatinato dell'Agenzia federale per il lavoro, ha notato un numero significativamente inferiore di offerte di lavoro segnalate alle agenzie per il lavoro e ai centri per l'impiego del Saarland nelle ultime quattro settimane rispetto a luglio. Questo numero è diminuito del 20.0% rispetto ai dati di luglio e del 42.3% rispetto all'anno precedente.

A agosto, 2.400 persone si sono registrate come disoccupate, con un calo del 19.5% rispetto al mese precedente e del 11.1% rispetto all'anno precedente.

Il distretto regionale ha segnalato 8.800 posti di lavoro disponibili, in calo del 2.8% rispetto a luglio. Rispetto all'anno precedente, ci sono stati 1.700 posti in meno, pari al 19.8%. I settori principali segnalati sono stati i servizi temporanei, i servizi liberi professionali, le professioni scientifiche e tecniche, la sanità e l'assistenza sociale, la produzione e il commercio.

Più posti di apprendistato che giovani interessati

Tuttavia, un numero maggiore di giovani ha cercato l'aiuto dell'agenzia per il lavoro per trovare un apprendistato dall'inizio dell'anno scolastico 2023/2024. I 4.900 giovani che hanno usufruito dell'offerta rappresentano un aumento del 7.7% rispetto all'anno precedente. Attualmente, ci sono 800 giovani che non hanno ancora trovato un apprendistato e 1.700 posti di formazione disponibili.

Il tasso di disoccupazione di agosto ha interessato sia gli uomini che i giovani, con 1.000 uomini in più senza lavoro rispetto a luglio. Il numero di giovani che cercano apprendistati è aumentato, ma attualmente ci sono 1.700 posti di formazione non occupati.

