- Aumento della disoccupazione in Renania-Palatinato - DGB sostiene un intervento

Negli ultimi tre mesi, la disoccupazione nel Renania-Palatinato ha registrato un aumento. Nel mese di agosto, si stima che 125.800 persone, sia uomini che donne, fossero disoccupate, con un aumento di 3.400 rispetto al mese precedente, come riportato dalla sede regionale dell'Agenzia federale tedesca per il lavoro con sede a Saarbrücken. Ciò ha portato a un tasso di disoccupazione del 5,5% ad agosto, in aumento rispetto al 5,4% del mese precedente e al 5,1% di agosto dell'anno precedente. I dati considerati sono aggiornati al 14 agosto.

Secondo Heidrun Schulz, responsabile della direzione regionale Renania-Palatinato-Saarland, il numero di posti di lavoro segnalati alle agenzie per l'impiego e ai centri per l'impiego in strutture congiunte è diminuito di circa il 12% rispetto a luglio nell'ultimo mese. L'agenzia ha inoltre segnalato una diminuzione del 26,4% rispetto all'anno precedente.

7.400 opportunità di formazione professionale ancora aperte

Circa 9.000 persone si sono registrate come disoccupate ad agosto, con una riduzione del 9% rispetto a quattro settimane fa. Tuttavia, il numero di persone riassunte dopo la disoccupazione ha registrato una notevole diminuzione, circa 6.100, pari a circa un sesto in meno rispetto a luglio.

In totale, sono state registrate 36.500 offerte di lavoro, con una diminuzione di 400 rispetto al mese precedente e circa il 12% in meno rispetto all'anno precedente. Secondo l'agenzia, il lavoro temporaneo aveva il maggior numero di offerte, con 6.830, seguito da 4.850 nel commercio e 4.280 nel settore sanitario e sociale.

Guardando al mercato della formazione professionale, ci sono attualmente 4.000 giovani alla ricerca di un posto, con 7.400 posti di formazione ancora da coprire. Ciò significa che per ogni 100 posti di apprendistato non coperti, ci sono 54 giovani ancora senza un posto. "Anche ora, i giovani hanno ancora ottime possibilità sul mercato della formazione", ha sottolineato Schulz della direzione regionale. "Non è affatto troppo tardi".

Il DGB chiede il sostegno statale per le imprese

"Il mercato del lavoro è sotto pressione", ha commentato Susanne Wingertszahn, responsabile dell'associazione statale del DGB, sulla situazione. La situazione difficile in certi settori industriali sta ora influenzando il mercato del lavoro. Questo riguarda in particolare i settori metalmeccanico, vetro, plastica e chimico, dove si registra una diminuzione del numero di dipendenti. Secondo il sindacato, i prezzi dell'energia sono la principale causa di questo fenomeno e le imprese energivore dovrebbero essere specificamente sostenute dallo stato, sia politicamente che finanziariamente.

"Il governo statale continua a sostenere i dipendenti e coloro che sono ai margini del mercato del lavoro durante la transizione, poiché i cambiamenti nell'ambiente di lavoro spesso comportano paure e incertezze", ha assicurato il Presidente del Consiglio Alexander Schweitzer (SPD). "Prendiamo questa questione molto

Leggi anche: